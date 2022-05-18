Удаленная верификация и открытие счетов для бизнеса от Укргазбанка

Открыть бизнес-счет в Укргазбанке можно из любого уголка мира

Укргазбанк разработал удобный механизм открытия счетов для бизнеса онлайн / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Работа украинского бизнеса во время войны является мощной и очень важной поддержкой экономики Украины. И главная задача банкиров сегодня – обеспечить удобными онлайн-сервисами предпринимателей, работающих даже в столь трудное для страны время. Удобный механизм открытия счетов онлайн разработал Укргазбанк.

Теперь для открытия банковского счета не нужно тратить время и приезжать в банковские отделения. Все можно сделать дистанционно. Для этого достаточно иметь электронную подпись, несколько минут на заполнение опросника и пройти видеоверификацию.

Для открытия счета необходимо заполнить короткую форму по ссылке и ждать связи с менеджером банка. После прохождения видеоверификации в согласованное время из любого уголка мира и предоставления менеджеру стандартного пакета документов в электронной форме вы получите счет для совершения операций.

Открыть счет онлайн могут ФЛП, малый и средний бизнес, а также крупные корпоративные клиенты. Кстати, в Укргазбанке предприниматели могут подписывать все необходимые документы онлайн: договоры, дополнительные соглашения и справки. Все это можно сделать в системах "Вчасно" и "Сота". Ведь из-за войны многие были вынуждены покинуть Украину, многие украинцы и бизнесы переехали в более безопасные западные регионы, а некоторые все еще остаются работать из бомбоубежищ.

Подробности можно получить по бесплатному номеру поддержки бизнес-клиентов: 0800-305-305.