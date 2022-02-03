Транспортная комиссия, подчиненная президенту, станет новым органом политического влияния, – Забловский

При назначении членов НКРТ должен быть баланс разных сторон, заявил Забловский

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Подчинение президенту комиссии, осуществляющей регулирование в сфере транспорта, превратится в серьезную проблему отрасли.

Об этом заявил руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Андрей Забловский, сообщает "Obozrevatel".

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"Если будет принято такое решение политическое, безусловно, это может создать риски для дальнейшего функционирования. Именно потому, что история политической Украины такова, что, к сожалению, у нас есть случаи, когда такие регуляторы перестают быть независимыми", — сказал Забловский.

Он подчеркнул, что регулятор в любой отрасли должен быть независимым органом, чтобы исключить политическое влияние и принятие лоббистских или популистских решений.

"Процедура назначения (членов транспортной комиссии – ред.) должна быть такова, чтобы обеспечить баланс разных сторон. Если мы говорим о процедурах, касающихся других регуляторов, то, как правило, обеспечить баланс интересов Верховной Рады, парламента, Кабинета министров, в том числе и президента. Понятно, что было бы целесообразнее, чтобы в состав этой комиссии входили представители упомянутых ветвей власти. Это было бы более сбалансированным подходом и сделало бы невозможным монополизацию определенного влияния одной стороны", – объяснил Забловский.

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Он также обратил внимание на то, что в случае нарушения законодательства об основах и процедуре назначения состава транспортной комиссии, в частности назначения состава исключительно президентом, не принадлежащим к его конституционным полномочиям, это решение может быть обжаловано в судебном порядке. И, по его мнению, это приведет к дополнительным проблемам в отрасли.

"Если на этапе создания есть определенные предостережения относительно механизма его формирования, то в будущем это создаст препятствия для более эффективного запуска этого института или органа и последующего обжалования. Не только через Конституционный суд, но и другим способом. Потому что если не выдержал юридические процедуры должным образом, всегда есть риск того, что могут быть обжалованы и в судах других инстанций", – отметил Забловский.

Ранее экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что законопроект, которым предусматривается создание НКРТ, противоречит Конституции, поскольку президенту предоставляются несвойственные ему полномочия.

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В то же время президент Ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко отметила, что принятием законопроекта 6514 власть пытается превратить транспортную комиссию в свой карманный орган.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона "О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), который предусматривает создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту НКРТ подчинена президенту Украины.