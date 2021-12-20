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ТЭС ДТЭК увеличили производство электроэнергии на 10%, чтобы не допустить дефицита

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
20 декабря, 17:06
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Для обеспечения генерации используется уголь как собственной добычи, так и импортируемый
/ Фото: freepik.com

Тепловые электростанции ДТЭК Энерго увеличили отпуск электроэнергии на 10% за 11 месяцев 2021 года, до 22,6 млрд кВт·ч.

Об этом сообщает "Znaj.ua" со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Энерго.

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"Несмотря на минимальную нагрузку на другие предприятия тепловой генерации из-за дефицита топлива, наши ТЭС продолжают поддерживать стабильную работу энергосистемы Украины. На прошлой неделе количество блоков ТЭС ДТЭК Энерго в работе достигало 31 из всех 38 работающих в системе энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Это рекордный по количеству одновременно работающего в сети оборудования, показатель за последние 10 месяцев", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

В компании отметили, что для обеспечения генерации такого количества электроэнергии во время осенне-зимнего периода ТЭС ДТЭК Энерго используют уголь как собственной добычи, так и импортируемый.

"Так, за 11 месяцев этого года на шахтах компании добыли более 15,2 млн т угля марки "Г". Всего в этом году запланировано добыть почти 17 млн т газового угля", - подчеркнули в ДТЭК Энерго.

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