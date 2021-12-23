ТЭС ДТЭК увеличили нагрузку до рекордных 32 энергоблоков – "Укрэнерго"

В энергосистеме работают 32 энергоблока ТЭС ДТЭК Энерго из всех 43 блоков украинских ТЭС и ТЭЦ

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В дневной пик нагрузки 23 декабря в энергосистеме работают рекордные 32 энергоблока ТЭС ДТЭК Энерго из всех работающих 43 блоков ТЭС и ТЭЦ. Это самый высокий показатель с января этого года.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго", сообщает "Главком".

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Согласно данным системного оператора, по состоянию на 11:30 нагрузку также несут 5,5 блока государственных ТЭС "Центрэнерго", полблока Славянской ТЭС и 6 блоков ТЭЦ.

Как сообщал ранее генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев, в условиях минимальной нагрузки на другие предприятия тепловой генерации из-за дефицита топлива, на прошлой неделе количество работающих блоков ТЭС ДТЭК Энерго достигало 31 шт. из всех 38 работающих в системе энергоблоков ТЭС и ТЭЦ.

Это рекордный по количеству одновременно работающего в сети оборудования показатель за последние 10 месяцев.