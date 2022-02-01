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ТЭС ДТЭК уплатили более 1,1 млрд грн экологического налога – СМИ

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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1 февраля, 16:24
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В целом от эконалога за этот период в бюджет поступили 4 млрд грн

ТЭС ДТЭК Энерго за 10 месяцев 2021 года перечислили в государственный и местные бюджеты более 1,1 млрд грн экологического налога.

Об этом свидетельствуют данные издания "Слово и дело", сообщает "Obozrevatel".

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Общие поступления в бюджет от экологического налога за этот период составили 4 млрд грн.

На втором месте после ДТЭК по количеству уплаченных средств оказался "Энергоатом" – с суммой платежей 783 млн грн.

Государственное предприятие "Центрэнерго" уплатило в бюджет чуть более 392 млн грн.

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Ранее сообщалось, что ДТЭК Бурштынская ТЭС за последние 5 лет инвестировала в экомодернизацию 372 млн грн.

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