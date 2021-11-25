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Теперь трейдером стать еще проще: обновленный курс "Трейдинг от А до Я"

Актуально
25 ноября, 10:00
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Вышло обновление дистанционного курса обучения трейдингу с нуля – что добавили в "Трейдинг от А до Я 3.5"

Начинающие трейдеры не имеют серьезной теоретической базы и не знают, где получить качественное обучение. Опытные трейдеры понимают, чтобы не сливать депозит, нужно фундаментальное понимание процессов, происходящих на рынках.

Именно поэтому они пользуются обучающими программами Александра Герчика!

На днях вышло обновление "Трейдинг от А до Я 3.5" – дистанционный курс обучения трейдингу с нуля, который дает теоретическую базу и практику совместной торговли с экспертами. Это старт в профессиональный безубыточный трейдинг.

Чем последняя версия курса отличается от предыдущих?

  • Добавлен актуальный блок в обучение по рынку криптовалют, дополнительные видеоматериалы, технические "шпаргалки" – все, чтобы сделать обучение еще более качественным и наглядным.
  • Обновили интерфейс. Теперь больше визуала и интерактива: картинки, графики, всплывающие подсказки и термины – все это делает обучение более легким и комфортным.
  • Студенты накапливают баллы и получают достижения, которые потом можно обменять на различные бонусы.
  • А самое главное, что обратная связь от экспертов трейдеров стала еще доступнее. Всего несколько кликов, и вы уже на связи.

И это далеко не все, что делает освоение профессии трейдера еще доступнее, комфортнее. Освоить профессию мечты может каждый.

Всем желающим в честь Black Friday до 30.11 Александр Герчик дарит -20% скидки на легендарный обновленный курс "Трейдинг от А до Я 3.5".

Валентина Васильева

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