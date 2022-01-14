Телевизионная сеть Т2 – появились свободные каналы еще для 4 телекомпаний

"ЗЕОНБУД" просит Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания объявить конкурс

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Компания "ЗЕОНБУД" как оператор общенациональной телесети "Т2" подала заявку в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, в которой отметила следующее:

"С целью обеспечения информационной безопасности, противодействия внешнему негативному информационному влиянию и распространения объективной информации на территории Украины, компания "ЗЕОНБУД" выполнила модернизацию собственных цифровых телесетей МХ-2, МХ-3, МХ-5, в частности создало свободные каналы вещания для 4 (четырех) дополнительных общенациональных телерадиоорганизаций".

Учитывая, что в соответствии с ч. 7 ст. 23 ЗУ "О телевидении и радиовещании" многоканальное вещание с использованием радиочастотного ресурса осуществляется на основании конкурса, компания "ЗЕОНБУД" обратилась с заявлением к Национальному совету выполнить норму закона и объявить конкурс на получение лицензий на вещание на свободных каналах многоканальных телесетей МХ-2, МХ-3, МХ-5 "ЗЕОНБУД".

Таким образом, ожидаем конкурса и имеем надежду, что телезрители нашей сети уже в мае получат возможность для просмотра еще большего количества интересных телепрограмм.

Пресс-служба ООО "ЗЕОНБУД"