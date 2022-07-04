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Таможенные органы Турции задержали российское судно с украденным украинским зерном: начато следствие

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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4 июля, 15:06
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Турция начала задерживать российские корабли, нагруженные украденной в Украине продукцией
Россия на официальном уровне ворует украинское зерно с оккупированных украинских территорий
Россия на официальном уровне ворует украинское зерно с оккупированных украинских территорий / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Таможенные органы Турции задержали российское судно с украденным украинским зерном. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар. передает Укринформ.

"У нас есть полное сотрудничество (с турецкой стороной – ред.). Судно сейчас стоит перед входом в порт, оно задержано таможенными органами Турции", – подчеркнул Боднар и добавил, что дальнейшую судьбу корабля будет решать в понедельник группа турецких следователей.

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Боднар выразил надежду, что "судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут к ответственности всех причастных к этой сделке".

По его словам, будет проведен специальный анализ этого зерна, которое вывозится с территории Украины – с тем, чтобы вообще прекратить его поставки с территории оккупированного Крыма.

Как известно, Россия на официальном уровне ворует украинское зерно и металлопродукцию с оккупированных украинских территорий. Так, согласно данным "Миротворец SeaKrime", сейчас наблюдаются восемь кораблей, которые доставляют зерно из оккупированных Россией портов непосредственно в турецкие порты.

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Также мародеры воруют украинскую металлопродукцию: корабль РМ3, груженый металлом с заводов "Азовсталь" и ММК им. Ильича в Мариуполе, совершил уже три рейса в Ростов, поставляя туда краденое. В свою очередь, компания "Метнивест" обратилась в Офис генерального прокурора с просьбой возбудить уголовное дело по факту грабежа, а также обратилась к международным партнерам и операторам морских портов, в том числе турецких, с просьбой не покупать ворованную продукцию, а сразу сообщать компании. Вероятно, сейчас Россия продолжит вывод металла, однако не будет говорить об этом публично из-за возможных санкций и риска задержки судов.

Как заявила директор по правовому обеспечению компании Светлана Романова, похищение украинской продукции Россией является военным преступлением, за которое предусмотрено наказание по нормам Международного уголовного суда.

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