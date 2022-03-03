SWEET.TV открыл свободный доступ к национальным каналам

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV открывает свободный доступ к украинским новостным каналам

Для того чтобы каждый украинец имел доступ к проверенной информации в это нелегкое время, национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV открывает свободный доступ к национальным новостным каналам.

Список каналов:

Україна

https://sweet.tv/tv/12-ukraina-hd

Україна 24

https://sweet.tv/tv/547-ukraina-24

Чтобы получить свободный доступ, просто зарегистрируйтесь на SWEET.TV. Сервис доступен повсюду, где есть интернет. Дополнения доступны на телевизорах, смартфонах, а также в веб-версии.

Все будет Украина!