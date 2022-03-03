SWEET.TV открыл свободный доступ к национальным каналам

Для того чтобы каждый украинец имел доступ к проверенной информации в это нелегкое время, национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV открывает свободный доступ к национальным новостным каналам.
Список каналов:
Україна 24
https://sweet.tv/tv/547-ukraina-24
Новий канал
https://sweet.tv/tv/5-noviy-kanal-hd
Чтобы получить свободный доступ, просто зарегистрируйтесь на SWEET.TV. Сервис доступен повсюду, где есть интернет. Дополнения доступны на телевизорах, смартфонах, а также в веб-версии.
Все будет Украина!