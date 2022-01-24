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Свет исчезает из-за ремонта электросетей, а не "веерных" отключений – "Умные электросети Украины"

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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24 января, 19:53
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"Веерные" отключения – это форс-мажор, в настоящее время решений о таких отключениях не принималось, заявил Александр Баранюк
/ Фото: freepik.com

Ремонтные работы облэнерго не имеют отношения к "веерным" отключениям – ограничения электроснабжения происходят либо из-за планового ремонта работы на электросетях, либо из-за аварийных ситуаций.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил исполнительный директор Общественного союза "Умные электросети Украины" Александр Баранюк, информирует "Obozrevatel".

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По его словам, о плановых ремонтах, которые проходят на линиях электропередач и электроустановках, сообщается через 5 дней на официальных вебсайтах операторов системы распределения (бывшие облэнерго).

"Поэтому граждане всегда могут заранее ознакомиться, какие работы будут проходить на их улицах, которые не могут длиться более 8 часов", – сообщил Александр Баранюк.

Эксперт сообщил, что аварийные отключения могут быть по разным причинам: "Их ликвидация требует много времени и усилий облэнерго. Они могут ликвидироваться в течение 1 суток. Но ремонтники все же, по общей статистике, делают это быстрее. Все ремонты бригады облэнерго работают 24/7, чтобы возвращать свет".

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Директор ГС "Умные электросети Украины" подчеркнул, что "веерные" отключения не имеют отношения ни к плановым работам облэнерго, ни к аварийным ситуациям на сетях.

"Веерные" отключения – это форс-мажорный случай. Это те отключения, когда в системе большой дисбаланс. Настолько велик, чтобы оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" дал соответствующее распоряжение, а Кабинет министров принимал решение, чтобы проводить такие отключения", - подчеркнул Баранюк.

По словам Александра Баранюка, в настоящее время решений о применении "веерных" отключений не принималось.

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