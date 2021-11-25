Сумма гарантированного возмещения вкладчикам кредитных союзов составит 100 тыс. грн

Украина внедряет европейскую практику гарантирования вкладов во всех кредитных учреждениях

В Украине будет создана система гарантирования вкладов в кредитных союзах. Как сообщается в публикации на сайте НВ, над ее введением работает Фонд гарантирования вкладов физических лиц совместно с Национальным банком Украины.

"Мы изучаем возможность введения гарантий сначала на уровне 100 000 грн. Это позволит покрыть гарантией около 80% от количества вкладчиков кредитных союзов и более 50% по сумме вкладов. В дальнейшем, как предполагается, сумма возмещения по вкладам в кредитных союзах постепенно достигнет уровня гарантий в банках. Наша же стратегическая цель – европейский уровень гарантий в 100 тыс. евро", – сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Белай.

По словам Ольги Билай, введение гарантий позволит не только защитить вкладчиков в случае неплатежеспособности финансового учреждения, это также эффективный способ уменьшить саму вероятность его неплатежеспособности, так как одновременно усиливается надзор регулятора за деятельностью такого учреждения. Кроме того, гарантирование вкладов во всех кредитных учреждениях – это европейская практика, которую сейчас внедряет Украина.

Механизм приближен к европейским стандартам и предполагает, что гарантии в кредитных союзах будут распространены только на вклады, в то же время гарантирование паевых взносов не предусматривается. По данным регуляторов, на сегодня в Украине около половины кредитных союзов получили лицензии на привлечение вкладов, общая сумма которых в данный момент около 1,2 млрд грн. Участники финансового рынка прогнозируют, что внедрение системы гарантирования вкладов будет способствовать ее существенному росту.

Введение гарантирования вкладов повысит доверие населения к кредитным союзам. Также будет создан предохранитель рисковой деятельности кредитных союзов – Фонд гарантирования вкладов будет систематически оценивать степень риска деятельности каждого кредитного союза, и более рискованные будут платить более высокие регулярные сборы в Фонд.