Строители добра: как помочь украинцам, оставшимся без дома

Компания "АВ металл групп" оборудует жилье для переселенцев и приглашает приобщиться

Компания «АВ металл групп» готовит жилье для переселенцев

С начала военных действий около 6 млн украинцев были вынуждены выехать из Украины в соседние страны, а более 2 млн являются внутренними переселенцами в пределах Украины. Однако и сейчас, к сожалению, эти цифры постоянно растут.

Сегодня народ Украины мужественно защищает свою землю от российских оккупантов. Пострадали и разрушены инфраструктура и жилье. Многие люди, в основном женщины, дети и старики, были вынуждены покинуть свои города и села в поисках убежища в более безопасных уголках Украины.

В эти дни весь украинский народ сплотился перед страшной опасностью.

Компания "АВ металл групп" с первых дней войны активно помогает украинцам, покинувшим дома и пострадавшим от военных действий.

На базе нескольких филиалов в Киеве, Ивано-Франковске и Львове, а также других небольших городах и поселках, компания оборудует жилье для переселенцев.

Сейчас ведутся ремонтные работы, и уже в мае планируется предоставить временное жилье тем, кто в этом наиболее нуждается. Оборудованные комнаты подходят для продолжительного проживания. Люди смогут жить в них столько, сколько нужно. Оснащены спальные места, есть кухня, душевые, отдельные санузлы, предусмотрены игровые комнаты для детей.

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Сотрудники "АВ металл групп" прикладывают максимум усилий, чтобы всем, кто будет здесь жить, было уютно и комфортно.

Скоро ремонт будет завершен, и уже сейчас есть необходимость в бытовых вещах, необходимых для оснащения комнат.

Просим всех небезразличных приобщиться!

Если у вас есть подержанные (но в хорошем состоянии), ненужные или лишние предметы из списка, а также желание помочь финансово или новыми вещами, будем благодарны!

Список необходимого:

кровати;

матрацы, ковры;

постельное белье, шторы, карнизы;

посуда: кастрюли, сковороды, тарелки, вилки, ложки, чашки, стаканы;

мебель: шкафы, столы, стулья;

электроплиты;

микроволновые плиты;

чайники;

холодильники;

стиральные машины.

Вся страна сейчас работает как единый организм. Мы уверены, что помогать Украине может каждый: своими силами, материально, информационно, своей солидарной позицией и психологической поддержкой, активностью и человечностью.

Мы благодарны каждому, кто в это сложное время выполняет свой профессиональный долг: защищает нашу страну и лечит раненых, помогает переселенцам и печет хлеб, проводит посевную и учит детей, оказывает сопротивление вражеской пропаганде, производит металл или восстанавливает разрушенные коммуникации. Каждому, кто прилагает усилия к победе Украины над жестоким агрессором!

Работаем для победы. Слава Украине!

Контактное лицо, через которое можно передать помощь:

Калашникова Татьяна (Viber/Telegram/WhatsApp) – 063 329 92 39