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Списание грузовых вагонов по возрасту повлечет за собой коллапс на УЗ, – аграрии

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
29 ноября, 16:08
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Если снять с рельсов до 43% рабочего парка, это пустит под откос весь рынок перевозок УЗ, убеждены аграрии
/ Фото: Getty Images

Инициатива Министерства инфраструктуры по списанию рабочих грузовых вагонов по возрасту и постройке новых на украинских вагоностроительных заводах содержит признаки коррупции и может привести к коллапсу на украинской железной дороге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление участников аграрного рынка Украины.

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"Вся программа по утилизации старых товарняков нацелена на обогащение владельцев вагоностроительных заводов", – отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов в эфире телеканала "Украина 24".

Аграрии убеждены: снимать с рельсов подвижной состав не ко времени, это пустит под откос весь рынок перевозок УЗ.

"Одноразовое списание в 2028 году до 43% рабочего парка приведет просто к коллапсу на УЗ и остановит движение грузовых поездов. Потому что это около 40 тыс. полувагонов и огромное количество в частности зерновозов, что составляет почти 50% от нынешнего парка вагонов компании", – объяснил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен.

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Как известно, МИУ инициирует программу ограничения эксплуатации грузовых вагонов по нормативному возрасту. Для этого был подготовлен меморандум, участниками которого станут УЗ, банки и вагоностроительные заводы, которые, благодаря этой программе, получат 100 млрд на строительство новых вагонов.

В свою очередь, украинские компании и ассоциации, представляющие интересы бизнеса, подписали антимеморандум и призвали власть не допустить масштабный экономический кризис.

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