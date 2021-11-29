Списание грузовых вагонов по возрасту повлечет за собой коллапс на УЗ, – аграрии

Если снять с рельсов до 43% рабочего парка, это пустит под откос весь рынок перевозок УЗ, убеждены аграрии

/ Фото: Getty Images

Инициатива Министерства инфраструктуры по списанию рабочих грузовых вагонов по возрасту и постройке новых на украинских вагоностроительных заводах содержит признаки коррупции и может привести к коллапсу на украинской железной дороге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление участников аграрного рынка Украины.

Реклама

"Вся программа по утилизации старых товарняков нацелена на обогащение владельцев вагоностроительных заводов", – отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов в эфире телеканала "Украина 24".

Аграрии убеждены: снимать с рельсов подвижной состав не ко времени, это пустит под откос весь рынок перевозок УЗ.

"Одноразовое списание в 2028 году до 43% рабочего парка приведет просто к коллапсу на УЗ и остановит движение грузовых поездов. Потому что это около 40 тыс. полувагонов и огромное количество в частности зерновозов, что составляет почти 50% от нынешнего парка вагонов компании", – объяснил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен.

Реклама

Как известно, МИУ инициирует программу ограничения эксплуатации грузовых вагонов по нормативному возрасту. Для этого был подготовлен меморандум, участниками которого станут УЗ, банки и вагоностроительные заводы, которые, благодаря этой программе, получат 100 млрд на строительство новых вагонов.

В свою очередь, украинские компании и ассоциации, представляющие интересы бизнеса, подписали антимеморандум и призвали власть не допустить масштабный экономический кризис.