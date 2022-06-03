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Спасение бойцов: защитники Полтавщины получили турникеты для остановки крови

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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3 июня, 10:24
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Группа ДТЭК продолжает помогать украинским военным и передала турникеты для бойцов из Полтавщины.
ВСУ получают помощь
ВСУ получают помощь / Фото: REUTERS, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК Рината Ахметова передала защитникам Полтавской области турникеты для остановки крови, сообщил председатель Полтавского областного совета Александр Беленький.

"Полтавский областной совет сотрудничает с социально ответственным бизнесом, который во время войны только доказывает свою четкую проукраинскую позицию. Турникеты, предоставленные Группой ДТЭК, мы распределим среди защитников из Полтавщины. Эти вещи помогут спасти жизнь наших бойцов", – сказал Беленький, его слова цитирует пресс-служба ДТЭК.

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В ДТЭК добавили, что продолжают оказывать поддержку защитникам Украины в тесном сотрудничестве с местными властями и органами местного самоуправления.

Напомним, Группа ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России в Украину направила в поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь на 491 млн гривен.

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