Спасатели Днепропетровщины получили бронежилеты и каски от Метинвеста

Олимпийский призер Денис Силантьев передал спасателям Днепропетровщины бронежилеты и каски от Метинвеста

Спасателям Днепропетровщины переданы бронежилеты / Фото: Коллаж: Сегодня

Работники ГСЧС Днепропетровщины получили бронежилеты и каски. Закупили броню за границей, а вот сами жилеты – пошили уже в Украине. 15 броников и столько же касок передал спасателям генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков: эти защитные комплекты распределят по нескольким спасательным частям. Всего же компании группы "Метинвест" Ахметова и Новинского передали защитникам Украины около 100 тысяч средств индивидуальной защиты.

"Спасатели – первые, кто приезжает на место поражения, они достают людей из-под завалов. И очень часто проходят повторные обстрелы тех городов, куда выехали спасатели. Поэтому очень важно, чтобы у них было достойное защитное снаряжение", – рассказал Рыженков.

Снаряжение искали специальное – такое, чтобы было как можно легче, потому что огнеборцы и без того носят на себе амуницию немалого веса, объясняют волонтеры.

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"На спасателях, кроме бронежилетов, очень много другого необходимого снаряжения. Для того чтобы быстро перемещаться, чтобы успеть помочь людям и сохранить собственную жизнь, они должны быть очень мобильными. Поэтому мы передаем им именно такие очень легкие бронежилеты", – объясняет общественный деятель, волонтер, заслуженный мастер спорта Украины, призер Олимпийских игр Денис Силантьев.

Спасатели очень благодарны за помощь – их работа предполагает постоянный риск.

"Я лично участвовал в ликвидации чрезвычайной ситуации по прилету ракеты. И, учитывая обстановку, которая была на данном событии, имея бронезащиту – чувствуешь себя гораздо спокойнее", – признается заместитель начальника пожарно-спасательного отряда ГСЧС Украины в Днепропетровской области Александр Лымарь.

Напомним, ранее компания "Метинвест" передала ГУР партию дронов более чем на 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназначения. В конце мая Группа направила воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а ранее предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн. Всего же с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн.