Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Отступление из Северодонецка 👊 Литва против Кремля ☠ Наступление на Киев? Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Спасатели Днепропетровщины получили бронежилеты и каски от Метинвеста

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 июня, 11:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Олимпийский призер Денис Силантьев передал спасателям Днепропетровщины бронежилеты и каски от Метинвеста
Спасателям Днепропетровщины переданы бронежилеты
Спасателям Днепропетровщины переданы бронежилеты / Фото: Коллаж: Сегодня

Работники ГСЧС Днепропетровщины получили бронежилеты и каски. Закупили броню за границей, а вот сами жилеты – пошили уже в Украине. 15 броников и столько же касок передал спасателям генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков: эти защитные комплекты распределят по нескольким спасательным частям. Всего же компании группы "Метинвест" Ахметова и Новинского передали защитникам Украины около 100 тысяч средств индивидуальной защиты.

"Спасатели – первые, кто приезжает на место поражения, они достают людей из-под завалов. И очень часто проходят повторные обстрелы тех городов, куда выехали спасатели. Поэтому очень важно, чтобы у них было достойное защитное снаряжение", – рассказал Рыженков.

Снаряжение искали специальное – такое, чтобы было как можно легче, потому что огнеборцы и без того носят на себе амуницию немалого веса, объясняют волонтеры.

Реклама

"На спасателях, кроме бронежилетов, очень много другого необходимого снаряжения. Для того чтобы быстро перемещаться, чтобы успеть помочь людям и сохранить собственную жизнь, они должны быть очень мобильными. Поэтому мы передаем им именно такие очень легкие бронежилеты", – объясняет общественный деятель, волонтер, заслуженный мастер спорта Украины, призер Олимпийских игр Денис Силантьев.

Спасатели очень благодарны за помощь – их работа предполагает постоянный риск.

"Я лично участвовал в ликвидации чрезвычайной ситуации по прилету ракеты. И, учитывая обстановку, которая была на данном событии, имея бронезащиту – чувствуешь себя гораздо спокойнее", – признается заместитель начальника пожарно-спасательного отряда ГСЧС Украины в Днепропетровской области Александр Лымарь.

Напомним, ранее компания "Метинвест" передала ГУР партию дронов более чем на 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназначения. В конце мая Группа направила воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а ранее предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн. Всего же с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов В Херсоне взорвали авто известного коллаборанта (видео) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева AliExpress не отправляет посылки некоторых клиентов "Новой почты" – что происходит София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Позывной "Зверь"... Михаил Завирюхин – сын легендарного разведчика-героя Игоря Завирюхина, именем которого названа улица в Броварах. С первых дней вторжения пошел добровольцем в ВСУ. Погиб под Северодонецком, выполняя боевое задание.

История героя
Непокоренные
Разведчик с позывным “Кот” и снайпер “Белка” - бойцы 97-го батальона 60-й отдельной пехотной бригады. Познакомились после ранений на Донбассе (оба воевали в АТО), запланировали женитьбу, но после 24 февраля поняли, что не смогут сидеть дома, и пошли на фронт, где и обвенчались…
История любви
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.73

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21208.36

Cardano (ADA)

0.5

Bitcoin Cash (BCH)

119.96

Ethereum Classic (ETC)

16.57

Litecoin (LTC)

56.39

Theta (THETA)

1.37

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,43
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
42,04
-
50,00
55,00
41,95

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять