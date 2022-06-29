Сохранить жизнь каждому бойцу: территориальную оборону в Покровске снабдили снаряжением

Украинских защитников продолжают экипировать самым важным

Бойцы покровской терробороны получили новую амуницию / Фото: Коллаж: Сегодня

В реалиях войны каждый украинец и украинка должны на своем месте делать все от них зависящее, чтобы сохранить жизнь нашим бойцам, защитникам страны.

Как сообщили на сайте Покровской районной военной администрации, глава Андрей Бондаренко постоянно поддерживает связь с военными и знает об их потребностях и проблемах.

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По возможности эти проблемы помогают оперативно решить. Так, при финансовой поддержке ДТЭК Энерго бойцы территориальной обороны получили очередную партию бронежилетов и защитник касок.

"Вместе приближаем нашу победу. Верим в наши Вооруженные силы Украины!", – подчеркнули на сайте Покровского РВА.