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Сохранить жизнь каждому бойцу: территориальную оборону в Покровске снабдили снаряжением

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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29 июня, 18:49
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Украинских защитников продолжают экипировать самым важным
Бойцы покровской терробороны получили новую амуницию
Бойцы покровской терробороны получили новую амуницию / Фото: Коллаж: Сегодня

В реалиях войны каждый украинец и украинка должны на своем месте делать все от них зависящее, чтобы сохранить жизнь нашим бойцам, защитникам страны.

Как сообщили на сайте Покровской районной военной администрации, глава Андрей Бондаренко постоянно поддерживает связь с военными и знает об их потребностях и проблемах.

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По возможности эти проблемы помогают оперативно решить. Так, при финансовой поддержке ДТЭК Энерго бойцы территориальной обороны получили очередную партию бронежилетов и защитник касок.

"Вместе приближаем нашу победу. Верим в наши Вооруженные силы Украины!", – подчеркнули на сайте Покровского РВА.

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Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
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Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

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