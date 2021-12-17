Снимая мораторий на экспорт леса, нардепы вредят экономике и национальным интересам – эколог

Украина не должна быть сырьевым придатком, подчеркнула Светлана Берзина

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Украина не должна отменять мораторий на экспорт леса-кругляка, мы обязаны развивать свою экономику и отстаивать национальные интересы. Об этом заявила президент Всеукраинской общественной организации "Живая планета" Светлана Берзина, сообщает "Главком".

"Эти законодательные инициативы, которые снимают мораторий на вывоз кругляка, принимаются во вред украинской экономике и во вред нашему государству в целом. Это против национальных интересов", – сказала Берзина.

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Она напомнила, что мораторий на экспорт леса-кругляка был введен, чтобы остановить массовую вырубку лесов в Украине и вывоз ценной древесины за рубеж, где она использовалась для производства. Эколог подчеркнула: наша страна не должна быть сырьевым придатком, нам следует развивать собственную промышленность, а не уничтожать природные экосистемы для развития промышленности других стран.

"Мы должны говорить не только о развитии производства в нашей стране, а о развитии устойчивых систем лесоуправления, о развитии производства мебели и продукции из лесоматериалов на основе международных и европейских экологических стандартов. И тогда наша продукция еще будет более конкурентоспособной на европейском и других рынках", – объяснила Берзина.

Ранее народный депутат из фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк заявил, что вырубка лесов в Украине приобрела угрожающие масштабы, поэтому нам нужна четкая государственная политика в сфере их охраны, иначе они будут потеряны.

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Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. Однако сейчас народные депутаты выступили с инициативой о снятии моратория на экспорт.