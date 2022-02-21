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Скайривер 2: как идет строительство ЖК нового формата

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21 февраля, 14:25
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Что ждет инвесторов в жилищном комплексе премиум-класса Sky River 2

ЖК Sky River 2 ("Скайривер 2") — идеальный выбор для жизни и отдыха. Тут в полной мере воплощена концепция существования в гармонии с природой, оставаясь при этом неподалеку от развитой столичной инфраструктуры. Превосходные виды из окон, огромный спектр возможностей для релакса и семейного отдыха, а также квартиры премиум-класса — все это ждет инвесторов. Стоит отметить, что строительство "Скайривер 2" идет полным ходом, так что объект уже скоро сможет принять своих первых жителей.

Особенности и преимущества комплекса

Комплекс расположен по адресу ул. Приозерная, 8. Здесь будет все, чтобы, отдохнуть, расслабиться, поиграть с детьми и оздоровиться прямо возле Днепра:

  • благоустроенная набережная с пляжем;
  • причал для катеров;
  • открытый и закрытый бассейны с горками для детей;
  • беговая и велосипедная дорожки;
  • теннисный корт;
  • понтон для ловли рыбы;
  • детская игровая комната;
  • салон красоты;
  • СПА и фитнес-центр.

Среди других преимуществ ЖК "Скайривер 2" можно выделить охрану комплекса и удачное расположение (до станции метро "Славутич" можно доехать за 10 минут). За проект отвечает один из топовых девелоперов Киева — компания STATUS GROUP. Застройщик высоко ценится инвесторами за надежность и ответственность, а также своевременную сдачу объектов в эксплуатацию.

Как продвигается строительство "Скайривер 2"

Активное строительство стартовало весной 2021 года. В апреле начали вестись работы по построению шпунта, укреплению береговой линии, а также обустройству дорог и спусков к лодкам. Разработка котлована завершилась в мае.

Сейчас наблюдается значительный прогресс. На текущий момент застройщик занимается бетонированием стен, лифтовых шахт, пилонов и колонн 1 и 2-й секций. Также ведутся работы над бетонированием пандуса и монтажом плит перекрытия цокольного этажа 1-й секции.

Фото lun.ua
Фото lun.ua

Особое внимание отводится вопросам благоустройства местности. Речь идет о:

  • монтаже и покраске детской площадки;
  • обустройстве беговой дорожки;
  • укладке плитки из гранита на набережной;
  • монтаже накрывок из лабрадорита;
  • установке скамеек и столбов из нержавейки на тротуаре.

Как проходил ход строительства в декабре 2021 года, можно наблюдать на официальном Ютуб-канале застройщика:

https://youtu.be/fnKXWId32gE

"Скайривер 2": планы на будущее

Девелопер планирует превратить ЖК "Скайривер 2" в уютное и благоустроенное место. До мелочей продуманная и комфортная набережная для всех жителей с. Вишенки, внутри — обширная зона с магазинами, супермаркетом, рестораном, кафе, отделение банка, служба доставки и другие преимущества. Плюс ко всему многоуровневый паркинг и охрана — в Sky River 2 ("Скайривер 2") каждый найдет все то, о чем давно мечтал.

Строительные работы должны завершиться под конец 2022 года. Исходя из темпов монтажа, задержек не планируется. Как результат, уже скоро инвесторы смогут прочувствовать настоящее единение с природой, наслаждаясь активным отдыхом на берегу Днепра или любуясь панорамными видами из своих элитных квартир.

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