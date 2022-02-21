Скайривер 2: как идет строительство ЖК нового формата

ЖК Sky River 2 ("Скайривер 2") — идеальный выбор для жизни и отдыха. Тут в полной мере воплощена концепция существования в гармонии с природой, оставаясь при этом неподалеку от развитой столичной инфраструктуры. Превосходные виды из окон, огромный спектр возможностей для релакса и семейного отдыха, а также квартиры премиум-класса — все это ждет инвесторов. Стоит отметить, что строительство "Скайривер 2" идет полным ходом, так что объект уже скоро сможет принять своих первых жителей.
Особенности и преимущества комплекса
Комплекс расположен по адресу ул. Приозерная, 8. Здесь будет все, чтобы, отдохнуть, расслабиться, поиграть с детьми и оздоровиться прямо возле Днепра:
- благоустроенная набережная с пляжем;
- причал для катеров;
- открытый и закрытый бассейны с горками для детей;
- беговая и велосипедная дорожки;
- теннисный корт;
- понтон для ловли рыбы;
- детская игровая комната;
- салон красоты;
- СПА и фитнес-центр.
Среди других преимуществ ЖК "Скайривер 2" можно выделить охрану комплекса и удачное расположение (до станции метро "Славутич" можно доехать за 10 минут). За проект отвечает один из топовых девелоперов Киева — компания STATUS GROUP. Застройщик высоко ценится инвесторами за надежность и ответственность, а также своевременную сдачу объектов в эксплуатацию.
Как продвигается строительство "Скайривер 2"
Активное строительство стартовало весной 2021 года. В апреле начали вестись работы по построению шпунта, укреплению береговой линии, а также обустройству дорог и спусков к лодкам. Разработка котлована завершилась в мае.
Сейчас наблюдается значительный прогресс. На текущий момент застройщик занимается бетонированием стен, лифтовых шахт, пилонов и колонн 1 и 2-й секций. Также ведутся работы над бетонированием пандуса и монтажом плит перекрытия цокольного этажа 1-й секции.
Особое внимание отводится вопросам благоустройства местности. Речь идет о:
- монтаже и покраске детской площадки;
- обустройстве беговой дорожки;
- укладке плитки из гранита на набережной;
- монтаже накрывок из лабрадорита;
- установке скамеек и столбов из нержавейки на тротуаре.
Как проходил ход строительства в декабре 2021 года, можно наблюдать на официальном Ютуб-канале застройщика:
"Скайривер 2": планы на будущее
Девелопер планирует превратить ЖК "Скайривер 2" в уютное и благоустроенное место. До мелочей продуманная и комфортная набережная для всех жителей с. Вишенки, внутри — обширная зона с магазинами, супермаркетом, рестораном, кафе, отделение банка, служба доставки и другие преимущества. Плюс ко всему многоуровневый паркинг и охрана — в Sky River 2 ("Скайривер 2") каждый найдет все то, о чем давно мечтал.
Строительные работы должны завершиться под конец 2022 года. Исходя из темпов монтажа, задержек не планируется. Как результат, уже скоро инвесторы смогут прочувствовать настоящее единение с природой, наслаждаясь активным отдыхом на берегу Днепра или любуясь панорамными видами из своих элитных квартир.