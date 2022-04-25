Симеон Дянков станет доверенным лицом в Альфа-Банк Украина

НБУ согласовал кандидатуру Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому будет передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров Альфа-Банка Украина

Согласно законодательству Альфа-Банк Украина согласовал с Национальным Банком Украины доверенное лицо – Симеона Дянкова, которому передается право голоса по акциям акционеров, чья репутация признана небезупречной, и право каким-либо образом участвовать в управлении банком. Теперь в пределах полномочий и законодательства Симеон Дянков может участвовать в управлении банком.

Симеон Дянков – болгарский экономист, государственный деятель – бывший министр финансов и вице-премьер правительства Болгарии (июль 2009 – март 2013 года). В настоящее время занимает должности исполнительного директора Группы по финансовым рынкам Лондонской школы экономики и технического советника Европейской комиссии. Также у господина Дянкова есть 19-летний опыт работы во Всемирном банке, где он занимался странами с переходными экономиками. Кроме того, работал председателем наблюдательного совета Европейского банка реконструкции и развития. Опубликовал более 70 научных статей, получил докторскую степень по экономике в Мичиганском Университете (США).

Как отметил Роман Шпек, председатель наблюдательного совета Альфа-Банка Украина: "Мы осуждаем войну, ужасные жертвы среди населения, разрушение инфраструктуры. Мы понимаем, какие ресурсы будут нужны для возрождения экономики Украины и будем однозначно участвовать в восстановлении. Мы должны быть готовы к этому. Сегодняшнее назначение Симеона Дянкова – важный шаг к решению репутационных вызовов, возникших в Альфа-Банке Украины и выполнении требований украинского законодательства.

Симеон – профессионал с уникальным опытом работы в регионах, переживающих кризисные ситуации. С глубоким знанием реформирования экономики и корпоративного управления. Верю, что назначение доверенного лица станет еще и новой возможностью для нашей команды получить необходимую для украинской экономики экспертизу".

"Международный опыт свидетельствует, что стабильность банковской системы – ключевой вопрос экономики страны. Альфа-Банк Украина – один из крупнейших банков с современными сервисами и профессиональной командой. Наша задача – успешно пройти период трансформации и внести вклад в построение сильной экономики Украины", – заявил Симеон Дянков.

Альфа-Банк Украина работает в штатном режиме, приведение структуры собственности банка в соответствие с украинским законодательством не влияет на обычную работу финучреждения. Наблюдательный совет и правление работают без ограничений в пределах своих сфер ответственности и компетенций.

По согласованию с НБУ, Симеон Дянков будет действовать в рамках вопросов общего собрания. Полномочия доверенного лица включают участие в общем собрании, рассмотрение отчета наблюдательного совета банка.

Альфа-Банк Украина – один из системных банков Украины. Банк обслуживает более 2,5 млн клиентов – физических лиц. Это означает, что от своевременных и качественных банковских услуг Альфа-Банка зависит благосостояние 4-6 млн украинцев (вместе с членами их семей). Банк входит в ТОП-3 украинских банков по объему средств физических лиц.

Напомним, Министерство финансов США и Министерство иностранных дел Великобритании заявили, что Альфа-Банк Украина является отдельным юридическим лицом, не имеющим отношения к российскому банку и не подпадающим под санкции.

Ссылки на документы:

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0705

https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-announces-65-new-russian-sanctions-to-cut-off-vital-industries-fuelling-putins-war-machine