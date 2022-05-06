Сила слова: как противодействовать российской пропаганде и дезинформации

WePlay Holding начинает спецпроект #StopRussianPropaganda, чтобы разрушить мифы об Украине

#StopRussianPropaganda – это культурно-информационный проект, призванный опровергнуть стереотипы об Украине, которые годами навязывает миру Россия. Главная цель этой инициативы – привлечь внимание международного сообщества к Украине: ее истории, традициям, самобытной культуре.

Российская пропаганда систематически создает фейки, продвигая собственные нарративы и манипулируя фактами не только внутри своей страны, но и за ее пределами. Чтобы противостоять медийной диктатуре, WePlay Holding создал спецпроект #StopRussianPropaganda.

Реклама

Первоначально он задумывался как статья для корпоративного блога компании, но в процессе работы трансформировался в инициативу с социально-культурным характером. Его героями стали представители компании. Они поделились своими историями, в которых опровергают стереотипы о родных городах. Все они – украинцы, представители разных департаментов, возраста, гендера и взглядов на жизнь, которых объединяет жажда справедливости, ценности правды и свободы слова.

"В это непростое для нашего государства время, когда Украина страдает от жестокой войны со стороны России, каждый ведет борьбу на своем фронте. Соединив силы внутри команды, мы анонсируем проект #StopRussianPropaganda. Это наша попытка использовать силу слова, чтобы противодействовать российской пропаганде и дезинформации", – говорит Елена Дальская-Латошевич, директор по PR и коммуникациям WePlay Holding.

Несмотря на то, что исторические судьбы Украины и России переплетались, менталитет и культура в этих странах существенно отличаются. Тем, кто находится вне контекста украинско-российских отношений и их проблематики, порой нелегко это понять. Именно поэтому необходимо говорить о том, что Россия присвоила большую часть украинской культуры и истории.

"Мы не раз замечали обесценивание и непонимание украинской идентичности. Ведь Россия годами уничтожала многовековую историю Украины, присваивала нашу культуру. Проект #StopRussianPropaganda призван донести до международной аудитории месседж: "Украина – уникальное независимое государство, не имеющее ничего общего с Россией", – комментирует Маричка Критенко, брендменеджер WePlay Holding.

Первая часть проекта посвящена российским мифам об украинских городах, например, о том, что Киев – это столица фашизма, Львов – центр национализма, а Харьков вроде бы всегда был русским. Во второй части проекта его авторы расскажут своей международной аудитории о национально-культурном наследии Украины: ее традициях, символах, художниках и их достижениях.

Реклама

Для реализации подобного проекта своими усилиями можно воспользоваться гайдом "5 простых шагов, как присоединиться к инициативе #StopRussianPropaganda":

Команда WePlay Holding надеется, что эстафету поддержит киберспортивное коммьюнити, команды и организации, украинские компании и фонды, медиа и их читатели, блогеры и инфлюэнсеры, пользователи социальных сетей и все неравнодушные, кто разделяет ценность жить в свободном от лжи обществе.