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Сейчас наш главный приоритет – обеспечить энергобезопасность государства, – ДТЭК Ахметова

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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6 июля, 14:03
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Компания также будет заниматься строительством мощностей, которые в будущем заменят угольную генерацию
Обеспечение энергетической безопасности Украины является приоритетной задачей ДТЭК
Обеспечение энергетической безопасности Украины является приоритетной задачей ДТЭК / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Приоритетной задачей ДТЭК сегодня является обеспечение энергетической безопасности Украины.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.

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"Сегодня главное в Украине – это энергобезопасность. Мы будем добывать уголь и производить тепловую электроэнергию столько, сколько это потребуется государству с точки зрения энергетической безопасности. Пока это приоритетная задача", – сказал он.

Тимченко также добавил, что компания будет заниматься строительством генерирующих мощностей, которые в будущем заменят собой угольную генерацию.

"Стратегически мы не отказываемся от планов к 2040 году стать углеродно-нейтральной компанией. Конечно, из-за войны эти темпы замедлились", – подчеркнул он.

Как сообщалось, ДТЭК заранее начал подготовку к следующему отопительному сезону, реализуя ремонтную кампанию генерирующего оборудования и формируя запасы топлива.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 будет самым сложным за все время независимости Украины.

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