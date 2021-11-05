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Сергей Тронь масштабирует бизнес и открывает второй ЦОД за рубежом

Актуально
5 ноября, 15:33
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Компания предпринимателя Сергея Троня White Rock Management, которая специализируется на инвестициях в инновационные технологии, анонсировала запуск многофункционального "зеленого" дата-центра в Швеции в ноябре 2021 года

Проектная мощность нового ЦОД составляет 20 МВт. В основу проекта легли модульные решения, позволяющие разворачивать вычислительные центры в сжатые сроки. Расширяя границы деятельности, White Rock Management в дальнейшем планирует масштабировать бизнес и на территорию Украины.

"White Rock Management продолжает формировать глобальную сеть дата-центров по всему миру. Поддерживая вектор оздоровление среды обитания как вклада в будущее нашей цивилизации, этот проект позволит совместить энергетические потребности с минимизацией затрат и вреда для окружающей среды. После запуска проекта предполагается масштабировать бизнес в других странах, в том числе и в Украине, тем самым создавая современные центры данных с оптимальными условиями для подобных площадок", – подчеркивает Сергей Тронь.

Новый центр обработки данных White Rock Management ориентирован на предоставление высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры для нужд корпоративных и частных клиентов. Объект расположен в северной части Швеции, где энергия производится из возобновляемых источников и имеет соответствующий "зеленый" сертификат происхождения.

White Rock Management впервые реализует проект современного дата-центра, базируясь на модульных решениях. За счет использования модулей отпадает необходимость в возведении капитальных сооружений. При этом строительно-монтажные работы сводятся к подготовке площадки и подключению к соответствующей инфраструктуре. Модульная технология позволяет разворачивать вычислительные центры в сжатые сроки и отличается более выгодными технико-экономическими показателями.

В настоящее время на шведском объекте White Rock Management осуществляются пуско-наладочные работы, идет подготовка к запуску первой партии вычислительного оборудования. Сегодня в Швеции работает порядка 150 ЦОД, в которые игроки рынке суммарно инвестировали около 1,6 млрд долл. Шведские дата-центры обслуживают таких гигантов цифровой индустрии, как NASDAQ, Amazon Web Services и Facebook.

Напомним, летом 2021 года компания White Rock Management открыла новый дата-центр в Республике Казахстан мощностью более 100 МВт. Сегодня на финальной стадии разработки находится проект открытия ЦОД в Северной Америке, также продолжает разрабатываться проект современного дата-центра в Украине.

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