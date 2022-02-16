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СБУ разоблачила пророссийского агитатора, который системно распространял фейки, выгодные Кремлю

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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16 февраля, 17:13
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Действия так называемого "лидера мнений" должны были расшатать внутриполитическую обстановку в Украине
СБУ разоблачила пророссийского агитатора
СБУ разоблачила пророссийского агитатора / Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила гражданина Украины, распространявшего выгодные Кремлю фейковые материалы в СМИ и социальных сетях. Также мужчина организовывал акции по заранее подготовленному сценарию российских кураторов. Его действия должны были расшатать внутриполитическую обстановку в нашей стране и создать "нужную информационную картинку" для РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что гражданин, позиционировавший себя "журналистом" и "лидером мнений", согласился на сотрудничество с представителями РФ. Инструкции злоумышленник получал по электронным каналам связи, а оплату – через запрещенные электронные кошельки. Так называемый "журналист" регулярно отчитывался перед своими кураторами через специально созданный телеграмм-канал.

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В начале его сотрудничества с кураторами он получал указания навязывать прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировать общественным мнением украинцев, в первую очередь, накануне важных международных встреч со странами-партнерами.

В частности, он неоднократно выступал в эфирах российских и украинских телеканалов, которые сейчас находятся под санкциями и продвигал идею о якобы пребывании Украины под внешним управлением, открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения. Те же месседжи он проталкивал через рейтинговые телеграмм-каналы, на что ему отдельно выделяли финансирование.

СБУ разоблачила пророссийского агитатора | Фото: СБУ
СБУ разоблачила пророссийского агитатора / Фото: СБУ
СБУ разоблачила пророссийского агитатора | Фото: СБУ
СБУ разоблачила пророссийского агитатора / Фото: СБУ
СБУ разоблачила пророссийского агитатора | Фото: СБУ
СБУ разоблачила пророссийского агитатора / Фото: СБУ
СБУ разоблачила пророссийского агитатора | Фото: СБУ
СБУ разоблачила пророссийского агитатора / Фото: СБУ
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Следствием установлено, что злоумышленник регулярно уезжал за границу для личных встреч с российскими кураторами. С ними он обсуждал детали "информкампаний" и обналичивал финансирование преступных акций.

В дальнейшем кураторы сосредоточили его работу на дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Он начал организовывать фейковые проплаченные акции протеста в столице. Для этого, в частности, нанимал для "массовки" людей, которые должны имитировать социальное недовольство действующей властью.

Последняя задача "медийщика" – начать сбор подписей за импичмент действующего президента. Злоумышленник согласился за денежное вознаграждение подделать более миллиона подписей, якобы от имени украинцев.

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Сотрудники СБУ задержали злоумышленника. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, он уведомлен о подозрении. В ходе обысков правоохранители обнаружили средства связи, компьютерную технику, флэш-носители и накопители, данные из которых подтверждают преступную деятельность.

Разоблачение преступления проводили сотрудники Департамента защиты национальной государственности и следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.

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