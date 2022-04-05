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Сбор средств на бронированные автомобили и спутниковые телефоны: присоединяйся

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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5 апреля, 16:56
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Союз ветеранов Украины и украинский бизнес приглашают принять участие в поддержке ССО ВСУ и Пограничной службы Украины

ОО "Союз ветеранов Украины" вместе с национальным онлайн-кинотеатром SWEET.TV, Первым Икорным Супермаркетом, интернет-провайдером Trinity и Небесной Криницей помогают ВСУ и приглашают своих клиентов присоединиться к сбору средств.

Общественная организация "Союз ветеранов Украины" объединила усилия с украинскими национальными компаниями. Вместе они помогают Силам специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) и Пограничной службе Украины.

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"Союз ветеранов Украины" собирает 404 645 евро на покупку 19 бронированных авто и 60 спутниковых телефонов для защитников Украины. С начала войны уже были приобретены и переданы: 9 бронированных автомобилей и 15 спутниковых телефонов.

Приглашаем вас принять участие в поддержке ССО ВСУ и Пограничной службы Украины. Сейчас средства собираются на:

  • MERCEDES-BENZ Vario Armored (5 ед., 12705 евро/ед.);
  • Volkswagen T5 Geldtransporter BR4 (2 ед., 12 600 евро/ед.);
  • Mercedes-Benz Sprinter 513 CDІ (2 ед., 13 400 евро/ед.);
  • Mercedes-Benz Atego 1223 Armored Jail truck (1 ед., 14 400 евро/ед.);
  • спутниковые телефоны IRIDIUM 9555/9575 (45 ед., 2500 евро/ед.).

Даже 10 гривен – это важный вклад в победу Украины.

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Реквизиты фонда:
Общественное объединение "Союз ветеранов Украины"
код ЕГРПОУ 42744514
IBAN UA233204780000026004924859614 в ПАО "Укргазбанк"

К инициативе уже присоединились национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV, Первый Икорный Супермаркет, интернет-провайдер Trinity и Небесная Криница.

Детали проекта и отчеты об уже приобретенной технике размещаются на официальном сайте проекта: http://www.uuv.life.

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Спасибо за помощь. Слава Украине!

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