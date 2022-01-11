С LiqPay просто, удобно и не нужно тратиться на РРО

В 2021 году "ПриватБанк" усовершенствовал свою платежную систему

Украинцы все более активно переходят на безналичные расчеты. Пандемия коронавируса только усилила давнюю тенденцию. По данным НБУ, за 9 месяцев 2021 года количество операций с использованием банковских карт выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Причем 9 из 10 операций были безналичными. Количество таких операций по сравнению с прошлым годом увеличилось на 42%.

С нового года большинство видов бизнеса должны будут перейти на использование "кассовых аппаратов" (РРО). И, по оценкам экспертов, это еще больше подстегнет покупателей и продавцов к активному использованию банковских технологий. В частности, возрастет роль платежных систем. Преимущество будет у тех, кто сможет предложить клиентам наиболее удобные и недорогие сервисы.

Одна из наиболее популярных платежных систем – LiqPay – в 2021 году ввела целый ряд новшеств, которые помогут пользователям быстро и легко адаптироваться к новым требованиям относительно расчетов и платежей и позволят бизнесу развиваться. В этом материале мы расскажем, какие изменения произошли в LiqPay в последнее время и какие преимущества получает бизнес, используя этот сервис платежей от крупнейшего украинского государственного "ПриватБанка".

Что такое LiqPay

LiqPay – это платежный сервис (открытая платежная система и электронный кошелек), созданный "ПриватБанком" в 2008 году как украинская альтернатива Webmoney и PayPal. Система LiqPay, построенная на технологии интернет-эквайринга (интернет-платежи с банковских карт), позволяет быстро отправлять и принимать платежи практически из любой точки мира. Она работает более чем в 120 странах мира. Причем перевод денег через LiqPay происходит быстро и просто, буквально в два клика. А способов оплаты в LiqPay, пожалуй, больше, чем в любой другой платежной системе.

С момента создания LiqPay счет привязывался к банковской карте, и пользователь мог переводить деньги на виртуальный кошелек, зная лишь мобильный телефон получателя. Затем деньги можно было вывести с виртуального кошелька на банковскую карту. Со временем в системе стали доступны и другие методы приема платежей. Гибко подстраиваясь под тенденции рынка, сервис предложил варианты оплаты по QR-коду, по геолокации (метод "Кто рядом"), просто через банковский счет и даже с помощью фотографии клиента (FacePay). Не так давно появилась возможность появилась возможность проводить оплаты в LiqPay через Viber bot – в одном из самых популярных мессенджеров.

Благодаря простоте и удобству использования, LiqPay быстро заняла лидирующую позицию на украинском рынке услуг в сфере интернет-эквайринга. На данный момент в этой системе зарегистрировано уже свыше 25 тысяч счетов (мерчантов). В том числе таких крупных компаний, как "Розетка", "Цитрус", Prom.ua, "Алло", Megogo, "Мультиплекс" и другие.

Торговцы могут продавать через LiqPay различные товары – от продуктов питания до крупной бытовой техники и билетов, а также услуги. В частности, LiqPay полезен для курьеров, таксистов, официантов и других представителей сферы обслуживания. Кроме того, через LiqPay удобно оплачивать коммунальные услуги, оформлять кредиты и т. п. "ПриватБанк" гарантирует безопасность расчетов.

Управлять заказами и деньгами удобно через личный кабинет системы. Перевод денег на счет производится автоматически в течение одного банковского дня.

Новые возможности LiqPay для бизнеса

В 2021 году платежи в LiqPay стали дешевле. Как сообщалось, с 26 ноября Visa и Mastercard снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж) в Украине до 1,2%. Соответственно, снизился общий тариф по интернет-эквайрингу.

И это только первый этап. Следующее снижение интерчейнджа ожидается с 1 июля 2022 года – он не сможет превышать 1%. Еще через год, с 1 июля 2023-го, она опустится максимум до 0,9%.

Еще одно важное новшество, которое запускает LiqPay – фискализация всех операций. Это очень актуально для малого и среднего бизнеса именно сейчас в связи с введением обязательных "кассовых аппаратов". Приложение Liqpay – это возможность обеспечить безналичный расчет по новым правилам без всякого дополнительного оборудования.

Также для всех мерчантов LiqPay уже стала доступна "Оплата частями". Теперь не нужно делать разные технические интеграции, чтобы активировать такой вид оплаты. "Оплата частями" доступна для всех, то есть такую услугу может предложить клиентам каждый продавец, использующий LiqPay.

Работает на сайтах, смартфонах и планшетах

Чтобы начать принимать платежи через LiqPay, торговец должен прежде всего зарегистрироваться на сайте LiqPay – "создать магазин". В течение нескольких часов (максимум сутки) банк проведет проверку данных. После чего уже можно принимать платежи.

Компании, у которых есть свой сайт, могут интегрировать туда способ оплаты LiqPay. Также "ПриватБанк" разработал мобильное приложение, которое можно установить на смартфон или планшет.

Мобильное приложение Liqpay – это новый платежный инструмент, который можно загрузить как на гаджеты, работающие на платформе IOS, так и на Android. В приложении также доступны все четыре метода оплаты: через QR-код, через счет, через FacePay24 или методом "Кто рядом".

Чтобы принять платеж через QR-код, покупатель должен будет сканировать QR-код в приложении Privat24, после чего автоматически перейдет на страницу оплаты. А если платеж будет производиться через счет, продавец сможет найти контакты нужного клиента в своей телефонной книге (если у клиента есть карта "ПриватБанка") и отправить ему счет на оплату. Клиент получит счет в виде push-уведомления в "Приват24".

Чтобы получить платеж с помощью метода геолокации, продавец может открыть меню "Кто рядом" в приложении LiqPay, и в нем будут отражены имена клиентов, которым можно отправить счет для оплаты через "Приват24". Клиент получит ссылку на счет также с помощью push-уведомления в "Приват24".

А те клиенты, которые активировали инновационный метод от "ПриватБанка" – FacePay, могут оплатить счет, что называется, без рук. Продавец должен просто сделать их фото в приложении LiqPay на своем смартфоне или планшете, и деньги будут списаны с карты клиента.

Учитывая широкий функционал системы LiqPay и большой круг пользователей, можно с уверенностью говорить о том, что она и в дальнейшем будет удерживать лидирующие позиции на рынке платежных систем. А приложение LiqPay к тому же абсолютно бесплатно для всех пользователей.