Рядом с самыми маленькими: "Наша Ряба" запустила детское питание и первую партию передала на благотворительность

Более 4,2 тысячи тонн продукта отправили малышам в 7 областей Украины

Быть рядом и поддерживать в сложное время – всегда важно, особенно если речь идет о самых маленьких! Чтобы позаботиться о детях Украины, "Наша Ряба" передала на благотворительность всю партию своего нового продукта – детского питания "КОКО" для малышей от 6 мес. до 1,5 года. Продукт, изготовленный в Европе из лучшей курицы без антибиотиков, уже получают те, кто сейчас нуждается в нем больше всего.

Идея выпускать детское питание из курочки "Наша Ряба" возникла задолго до войны. Для этого на одном из европейских заводов командой инноваций бренда был разработан рецепт продукта высочайшего качества. В марте первая партия "КОКО" была готова и доставлена в Украину. Но в магазины не уехала.

Учитывая, что из-за войны многие дети оказались в сложных условиях, часто без средств к существованию, компания решила передать всю партию детского питания на благотворительность. Уже в апреле "КОКО" начали доставлять семьям, вынужденным покинуть свои дома, а также детским домам и больницам в зонах активных боевых действий.

"КОКО" получили более 4,5 тысячи малышей

Организовать честную и прозрачную доставку детского питания помогли благотворительные фонды "МХП-Громаде", UNICEF Ukraine, Caritas Ukraine, "Твоя опора", "Фонд Маша" и другие. Более 4,2 тысячи тонн продукта отправили малышам в 7 областей Украины: Черкасскую, Харьковскую, Полтавскую, Запорожскую, Сумскую, Черниговскую и Донецкую. Одному из фондов удалось доставить помощь в Краматорск в тот день, когда в городе был обстрелян вокзал.

Благодаря совместной работе "Нашей Рябы" и фондов более 4,5 тысячи детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 года будут иметь запас вкусной и качественной пищи, подходящей для их возраста.

С детским питанием из "Нашей Рябы" заботиться о детях во время войны легче

Качественное детское питание помогает даже при сложных обстоятельствах обеспечивать детям здоровый рацион. "КОКО", изготовленное по оптимальному рецепту из лучшей курицы без антибиотиков, можно использовать как:

первый прикорм;

полноценный рацион;

первую дегустацию мяса курицы.

Особенно удобны пюре и супы-пюре с курицей и овощами в условиях ограниченных возможностей для приготовления пищи. С продуктом, изготовленным по европейским стандартам качества из лучших ингредиентов, можно быть уверенным, что малыши будут сыты.

Забота о других, единство и добрые дела – это то, что поможет Украине выстоять и победить. Какими бы сложными ни были времена, "Наша Ряба" остается рядом с потребителями и поддерживает украинцев.

Для справки. "Наша Ряба" – бренд охлажденной курятины высокого качества, без антибиотиков и гормонов роста. "Наша Ряба" заботится об украинских семьях более 20 лет. Использование новейших технологий, соблюдение всех санитарно-гигиенических норм при производстве и фасовке и оперативная доставка курятины уже давно сделали продукцию торговой марки лидером среди украинских брендов.