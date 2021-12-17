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Ручным вмешательством в выплату "зеленых" долгов власть ухудшает отношения с инвесторами, – эксперт

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
17 декабря, 17:39
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В свое время изменения в законодательстве о "зеленой" энергетике повлекли едва ли не инвестиционный бум, вспоминает Андрей Гмырин
/ Фото: freepik.com

Ручным вмешательством в процесс выплаты долгов в секторе возобновляемой энергетики власть ухудшает отношения с иностранными и национальными инвесторами.

Об этом написал Андрей Гмырин, доцент Государственного налогового университета, напомнив, что компания ДТЭК ВИЭ сообщала о том, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный рейтинг ее эмитента с уровня "B-" до "CCC+", сообщает "Obozrevatel".

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"В компании отметили, что на решение агентства "оказали влияние действия должностных лиц госкомпаний, которые привели к непогашению исторической задолженности перед ДТЭК ВИЭ за произведенную "зеленую" электроэнергию". Этот пример – иллюстрация сложных отношений украинского государства и инвесторов, работающих в сфере "зеленой" энергетики", – сказал Гмыря.

По данным ГП "Гарантированный покупатель", на 11 октября 2021 года задолженность перед генерирующими компаниями составляла 25,1 млрд грн.

И только 15 ноября ГП смогло вернуть 16,3 млрд грн долгов части игроков рынка – кроме ДТЭК ВИЭ.

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"Очень четкий сигнал для потенциальных инвесторов. И это на фоне того, что проекты в сфере ВИЭ уже обеспечили создание более 30 тысяч рабочих мест, модернизацию энергетической инфраструктуры, увеличение поступлений в местные бюджеты и государственную казну", – сказал эксперт.

Он добавил, что в свое время изменения в законодательство, регулирующее "зеленую" энергетику, повлекли чуть ли не инвестиционный бум в этой отрасли.

"Казалось бы, кейс возобновляемых источников энергии (ВИЭ) должен стать самым успешным среди всех энергетических решений государства, однако за короткое время он превратился в провал", - подчеркнул эксперт.

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Как сообщалось, в ноябре НЭК "Укрэнерго" за счет размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн долларов у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства.

Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства из-за вмешательства в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

ДТЭК ВИЭ официально сообщило руководство "ГарПока" об уголовном преступлении, которое он совершает.

По оценкам главы энергетического направления "Национального союза юристов" Александра Трохимца, действия руководства "ГарПока" являются прямым нарушением украинского законодательства, что влечет за собой неотвратимость уголовного наказания.

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