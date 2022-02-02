Романтичная зима с "АТБ": в шоколадных яйцах LOVE Surprise – золотые сюрпризы и подарки мечты

В "АТБ" стартовала самая романтичная акция года: можно выиграть смартфон, турпоездку и даже квартиру

На самый короткий и самый холодный месяц года выпадает главный праздник влюбленных — День святого Валентина. Традиционно 14 февраля украинцы дарят своим близким сладости, ювелирные украшения, устраивают ужины при свечах, делают сюрпризы.

В этом году помощником для создания праздничной атмосферы ко Дню всех влюбленных для миллионов граждан станет крупнейшая по многим показателям торговая сеть Украины — "АТБ". Поддерживать романтическое настроение здесь будут почти полтора месяца.

С сегодняшнего дня, 2 февраля, и по 13 марта 2022 года в 1316 супермаркетах розничной сети "АТБ Маркет" во всех 24 областях страны, а также в интернет-магазине "АТБ" стартует самая романтичная акция года. На прилавках появятся шоколадные яйца LOVE Surprise. Этот уникальный продукт был специально создан для совместной с агентством маркетинговых сервисов Twiga`Go акции ко Дню всех влюбленных. Под слоем вкуснейшего шоколада скрывается множество невероятных подарков.

"АТБ" — это не только безусловное качество и разнообразие товаров. Это постоянная коммуникация с потребителями, в том числе через общенациональные промокампании, которые мы проводим в сотрудничестве с нашими партнерами. Всемирный день влюбленных — еще один повод, чтобы поблагодарить клиентов и стать на шаг ближе к ним", — рассказал генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

В каждом из LOVE Surprise покупателя ждет романтичный сюрприз или даже ценный подарок (в частности, 1000 золотых и 100 тысяч серебряных ювелирных украшений, сертификаты на скидку от магазина "Укрзолото").

"В воздухе витает любовь! В торговой сети "АТБ" это уже чувствуется, ведь на полках появились LOVE Surprise! Мы впервые запустили акцию с подарками, которые можно получить в магазине, зайдя за любимыми продуктами. Подарок внутри – можно проверить свою интуицию, выбирая из десятка шоколадных яиц", — поделился директор по маркетингу сети "АТБ" Валерий Бондарь.

Первые 200 000 участников акции гарантированно получат сертификат на скидку в интернет-магазине косметики Elfashop в размере 200 грн и 30-дневную подписку на кино и телевидение от популярного сервиса SWEET.TV.

Но и это еще не все! Каждый участник самой романтичной акции года автоматически принимает участие в розыгрыше фантастических подарков: пяти современных смартфонов, пяти туров за границу, сотни увлекательных путешествий по Украине и 1,2 млн грн на приобретение собственного жилья.

Чтобы воплотить в жизнь столь масштабный проект, многолетний лидер украинского ритейла объединил 17 брендов.

В этот раз к акции "АТБ" присоединились Pepsi, Lay's, Sandora, "Агуша", "Машенька", "Чудо", "ХрусТеаm", Cheetos, Mirinda, 7 Up, "Бархатные ручки", Rexona, Cif, Domestos, Snickers, Richard, Motto.

Более четверти века миллионы клиентов могут экономить средства, покупая свежие продукты и качественные товары в магазинах данной сети. Даже в праздничные дни торговая сеть № 1 в Украине предусмотрела возможность солидной скидки на акционные LOVE Surprise. Если положить в корзинку минимум один товар от указанных выше партнеров, совершить покупку на сумму от 100 грн (без учета стоимости самого шоколадного яйца) или же оплатить свои покупки карточкой АТБ-Pay (на любую сумму), LOVE Surprise можно купить со скидкой 50%.

Как принять участие в акции LOVE Surprise:

1. Приобрести шоколадное яйцо LOVE Surprise с гарантированным призом внутри (одно из тысячи золотых и 100 тысяч серебряных украшений, сертификаты на скидку "Укрзолото").

2. Поспешить, поскольку первые 200 тыс. участников акции гарантированно получат скидочные сертификаты в интернет-магазине косметики Elfashop, подписку от сервиса SWEET.TV.

3. Отсканировать смартфоном QR-код и попытать удачу в розыгрыше подарка мечты (разыгрываются пять смартфонов, пять туров за границу, 100 путешествий по Украине, 1,2 млн грн на приобретение квартиры).