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Рекорд 4G: Киевстар разогнал скорость мобильного интернета до более чем 1,1 Гбит/с

Актуально
24 декабря, 15:48
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Для абонентов это означает увеличение скорости интернета в среднем на 5-10 Мбит/с

"Киевстар" вместе со своим технологическим партнером Huawei установили рекорд скорости 4G-интернета в своей сети – достигли более чем 1,1 Гбит/с. Этот результат стал возможным благодаря технологии MIMO4x4 и агрегации частот (Carrier Aggregation) – одновременному использованию частот 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц.

"Киевстар" с 2018 года использует агрегацию частот 1800 МГц и 2600 МГц для достижения высокой скорости передачи данных и большей емкости мобильной сети. А частоты 2100 МГц для 4G могут существенно расширить возможности мобильных операторов и улучшить клиентский опыт абонентов.

"Развитие 4G – это не только расширение покрытия. Он обладает большим технологическим потенциалом, связанным с внедрением Massive MIMO, VoLTE и т.д. Сегодня в лабораторных условиях мы добились скорости свыше 1 Гбит/с. В обычных условиях для абонентов это значит увеличение скорости в среднем на 5-10 Мбит/с", – комментирует Владимир Лутченко, технический директор "Киевстар".

Благодаря использованию наибольшего количества частот и внедрению широкого спектра современных технологий "Киевстар" 3 года получал признание за самый быстрый мобильный интернет в Украине от международной компании Ookla, которая проводит тесты скорости интернета в приложении Speedtest. По итогам первого полугодия 2021 года телеком-оператор также отмечен за лучшее покрытие сети.

Оборудование, на котором был установлен рекорд скорости, – ультраширокополосный радиомодуль, поддерживающий одновременную работу трех радиочастотных диапазонов, позволяет использовать широкую полосу частот и все технологии радиодоступа, улучшает опыт пользователя примерно на 30% и уменьшает потребление энергии также примерно на 30%.

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