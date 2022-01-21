Регулированием цен на газ Кабмин субсидирует агрокомпании за счет газодобывающей отрасли, – REDD

Агентство подчеркнуло, что в утвержденном списке покупателей льготного газа значатся крупные экспортеры

Фото: "Укртрансгаз"

Решением о регулировании цен на газ украинское правительство фактически предоставило ряду экспортеров подсолнечного масла и мяса птицы субсидию за счет частных газодобывающих компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор британского агентства REDD.

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"Предложенное ценообразование закрепляет, что менее эффективные производители с большими затратами смогут заработать большую маржу. Также это прямой стимул увеличить затратную часть во что бы то ни стало", - цитирует REDD аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Дениса Сакву.

Также, по его словам, сейчас невозможно определить, кто будет покупать газ у самых дешевых производителей, а кто у самых дорогих, при этом цены могут отличаться в два раза из-за затратной составляющей, но ценовая конкуренция будет невозможна из-за фиксированных цен.

Агентство подчеркнуло, что в утвержденном списке покупателей льготного газа значатся крупные экспортеры, такие как производитель подсолнечного масла "Кернел" и производитель мяса птицы МХП, что означает, что частные газодобытчики будут субсидировать экспорт мяса птицы, масел и других продуктов.

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Также в REDD добавили, что утвержденная процедура торгов газом предусматривает защитный механизм, который должен гарантировать, что приобретенный газ будет использоваться только для производства основных продовольственных товаров, однако на практике это будет сложно проконтролировать.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям – производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

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Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.