Реформа фискализации состоялась

С 1 января 2022 года РРО/ПРРО являются обязательными для подавляющего большинства физических лиц-предпринимателей

РРО/ПРРО – гарантия того, что все украинские потребители смогут получить фискальный чек на приобретенный товар. Одновременно с тем РРО/ПРРО является еще и свидетельством того, что все товары являются "белыми", то есть такими, с которых уплачены налоги.

"На сегодня мы уже можем говорить о том, что фискализация, или обязательная установка регистраторов расчетных операций, уже состоялась. Подавляющее большинство ФЛП в сфере торговли установили РРО/ПРРО, а в общей сложности установлено более 300 тысяч кассовых аппаратов", – говорит Даниил Гетманцев.

Однако, несмотря на очевидные преимущества РРО/ПРРО и благосклонное отношение к ним большинства предпринимателей, все же есть группы заинтересованных лиц, активно выступающих против. Они распространяют в СМИ слухи о возможной отмене закона и подстрекают общество выходить на акции протеста.

Кому и почему выгоден откат в вопросе применения регистраторов? Здесь есть несколько вариантов ответов.

Во-первых, ясно, что регистраторы устанавливают единые и прозрачные правила конкурентной борьбы для предпринимателей, вытесняя с рынка недобросовестных игроков.

Во-вторых, действительно малому и среднему бизнесу регистраторы работать не помешают. Ведь лимиты на доходы по каждой из групп в 2022 году выросли и превысить их рядовой предприниматель не сможет. А вот крупный бизнес, который только притворяется мелким, будет иметь проблемы – ему придется платить реальные налоги.

И, наконец, в-третьих – каждая инициатива является поводом для популизма и "набивки" рейтинга. Пользуясь банальной неосведомленностью, некоторые оппозиционные политики намеренно создают страшилки типа "РРО убьет всех предпринимателей" и подстрекают общество выходить на улицы. В то же время охотников на рейтинг ничуть не смущает, что нестабильность и протесты могут сказаться на экономике страны.

Таким образом, не РРО/ПРРО, а протесты, интриги и сплетни вокруг вопроса регистраторов могут стать причиной экономического кризиса и спровоцировать коллапс системы. Но когда есть шанс поднять собственный рейтинг или приготовить "подарок" президенту ко дню рождения, все методы годятся.

У оппозиционеров и активистов нет никаких логических аргументов относительно того, почему регистраторы – это плохо. Разговоры вокруг того, что РРО/ПРРО – это дорого утихли, как только налоговая предложила абсолютно бесплатное работающее программное обеспечение. А наиболее болезненные вопросы ФЛП разъяснены налоговой. Например, развеян миф о необходимости ведения первичной документации, которая обязательна только для продавцов техники, ювелирных изделий и лекарственных средств.

Против регистраторов сегодня могут выступать лишь контрабандисты и оппозиционные силы, которые предпочитают и дальше оставлять экономику государства в тени, и вводя предпринимателей в заблуждение, использовать их для собственных целей. Однако процесс фискализации уже запущен и провокации вряд ли смогут его остановить.