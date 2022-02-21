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Развитие ВИЭ позволит Украине избавиться от российской энергозависимости, – Politico

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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21 февраля, 13:33
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Усилия Украины по преодолению этой зависимости были подорваны нарушением обязательств перед инвесторами в ВИЭ, отмечает издание
/ Фото: Pixabay

Усилия Украины по преодолению энергетической зависимости от России были подорваны ошибочной политикой правительства в сфере возобновляемых источников энергии и обманом инвесторов в "зеленую" энергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью издания Politico.

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"Украина стоит на грани возможного нападения России, но по-прежнему зависит от Москвы в отношении важного импорта угля, дизельного топлива и – косвенно – природного газа. Усилия Украины по преодолению этой зависимости были подорваны отказом от политики в области возобновляемых источников энергии, которая возмутила инвесторов, опутала правительство судебными исками и побудила некоторые компании приостановить проекты по солнечной и ветровой энергии", - говорится в статье.

До 2020 года в Украине наблюдался всплеск развития возобновляемых источников энергии. В 2019 году новые мощности ВИЭ увеличились на 4670 МВт. Год спустя эта цифра упала до 1570 МВт, а в 2021 году эта цифра была лишь немногим выше 700 МВт, отмечает издание.

"Сейчас компании закрывают или перемещают ветряные и солнечные проекты, а растущее беспокойство по поводу возможного российского вторжения еще больше ухудшает инвестиционный климат", – отмечает Politico.

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Нарушение украинским правительством своих обязательств перед инвесторами повлекло множество исков в международные арбитражи против Украины, в первую очередь от бельгийских и литовских компаний, говорится в статье.

По состоянию на 15 февраля общий долг государственной компании "ГарПок" перед инвесторами в ВИЭ за произведенную в 2021 году электроэнергию составлял 8,7 млрд грн.

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