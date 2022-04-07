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Разработчики видеоигр помогают жителям в самых горячих точках Украины

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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7 апреля, 20:57
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Компания "Укр гейм технолоджи" отправила более 120 тонн гуманитарной помощи

Компания ООО "Укр гейм технолоджи" с первого дня войны активно участвует в гуманитарной помощи жителям Украины.

За средства компании было закуплено более 120 тонн гуманитарного груза. В его состав вошли:

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  • продукты питания;
  • товары для детей;
  • медикаменты.

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Гуманитарная помощь доставляется в самые горячие точки Украины:

  • Харьков;
  • Николаев;
  • Сумы;
  • Чернигов;
  • Донецкую область.

Весь гуманитарный груз передавался военно-гражданским администрациям, волонтерским организациям, а также осуществлялась адресная доставка.

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