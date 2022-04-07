Разработчики видеоигр помогают жителям в самых горячих точках Украины

Компания ООО "Укр гейм технолоджи" с первого дня войны активно участвует в гуманитарной помощи жителям Украины.
За средства компании было закуплено более 120 тонн гуманитарного груза. В его состав вошли:
- продукты питания;
- товары для детей;
- медикаменты.
Гуманитарная помощь доставляется в самые горячие точки Украины:
- Харьков;
- Николаев;
- Сумы;
- Чернигов;
- Донецкую область.
Весь гуманитарный груз передавался военно-гражданским администрациям, волонтерским организациям, а также осуществлялась адресная доставка.