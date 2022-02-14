Ради "экономического паспорта" власти придется влезть в долги и сократить социальные расходы – эксперт

По предварительным расчетам, на реализацию "экономического паспорта" после 2030 года потребуется более 100 млрд грн, отметила эксперт

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Введение "экономического паспорта украинца" приведет к разбалансированию государственных финансов, росту долгов и дефициту средств на социальные расходы. Об этом заявила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, сообщает "Главком".

Эксперт отметила: по предварительным расчетам, на реализацию программы президента "Экономический паспорт украинца" уже после 2030 года потребуется более 100 млрд грн, которые будут изъяты из госбюджета.

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"Откуда эти 100 миллиардов брать? Есть два варианта. Первый – это снижать расходы на оборону, здравоохранение, образование и т.п. Второй вариант – это увеличивать государственный долг, то есть брать дефицитное финансирование. Поскольку суммы действительно очень и очень большие, это может быть незаметно в первые годы, но это станет заметно очень быстро", – рассказала Репко в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, столь значительное увеличение государственного долга или недофинансирование других расходов разбалансирует государственные финансы, что будет иметь негативные последствия для экономики страны и приведет к дефициту бюджетных средств на социальные расходы.

"Если в 2030 году будет 100 миллиардов гривен в текущих ценах инвестировано в этот фонд из бюджета, то бюджетный дефицит увеличится до 4-5%. Это значит, что государству придется очень много занимать на внешних рынках. Эти заимствования очень дорогие. Для того чтобы обслуживать эти заимствования, государству нужно будет отвлекать средства по образованию, медицине, дорогам и т.п. и направлять их на проценты по долгам. То есть, у тех украинцев, кто нуждается в социальных услугах, выплатах помощи малообеспеченным, людям с инвалидностью, детям и т.д., у них этих средств не будет. Потому что их придется отдавать как проценты", – объяснила Репко.

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Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что инициатива президента "экономический паспорт" может оставить бюджет без денег на социальные выплаты, отметив, что подобные программы финансируются за счет профицита бюджета, а в Украине он дефицитен.

В то же время народный депутат из фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк считает, что благодаря "экономическому паспорту украинца" президент рассчитывает получить политические дивиденды в краткосрочной перспективе, ведь программа нереалистичная и финансово рискованная.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.