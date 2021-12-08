Путин может прибегнуть к ограниченной агрессии против Украины, чтобы не вызвать массированный ответ Запада, – Александр Вершбоу

Вершбоу отметил, что Украине важно иметь коалицию, поддерживающую ее

Александр Вершбоу. Фото: twitter.com/Defence24pl

Президент России Владимир Путин может прибегнуть к ограниченной агрессии против Украины, чтобы не вызвать массированный ответ со стороны НАТО и Запада.

Об этом заявил заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах Александр Вершбоу во время онлайн-дискуссии Киевского Форума безопасности и Атлантического Совета (Вашингтон), посвященной итогам телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с Владимиром Путиным.

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"Если Путин прибегнет к широкомасштабной агрессии, то союзники окажут стопроцентную поддержку Украине. Но он может прибегнуть и к такой ограниченной агрессии, для того, чтобы не вызвать массированного ответа со стороны Альянса и Запада" , – сказал Вершбоу.

По его мнению, на данный момент одним из важнейших аспектов ответа администрации Байдена на эту угрозу российской агрессии является активное сотрудничество со своими союзниками на политическом уровне.

"Сегодня я видел, что глава Еврокомиссии сказала, что Европейский Союз наложит серьезные санкции на Россию, если будет агрессия. То есть это уже дает свои результаты. И я думаю, что это хорошо, что президент США консультировался с Великобританией, Францией, Италией, Германией вчера и четко высказал свою позицию по поводу действий Путина, и заручился поддержкой союзников", – сказал экс-заместитель Генерального секретаря НАТО.

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Он отметил, что Украине важно иметь поддерживающую ее коалицию.

"Очень важно иметь коалицию, которая предоставит поддержку и помощь Украине. Европейцы двигаются правильно в плане санкций. Я думаю, они могут сделать больше в плане помощи украинской армии", – сказал Александр Вершбоу.

"НАТО как организация также должна занять свою четкую и жесткую позицию не только в риторике, но и для того, чтобы более эффективно помогать украинским Вооруженным Силам", – добавил он.

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Вершбоу подчеркнул, что Путин должен отдавать себе отчет, что "если эта агрессия будет, он заплатит очень высокую цену, в том числе и жертвами на поле боя, а также в результате санкции".