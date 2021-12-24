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ПУМБ провел первый внутренний хакатон

Актуально
24 декабря, 10:37
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Первый Украинский Международный Банк провел первый хакатон для сотрудников. Цель хакатона – разработка инновационных идей для решения бизнес-задач ПУМБ

21-22 декабря в инновационном парке UNIT.City состоялся первый хакатон для сотрудников банка PUMB STORM. Это 36-часовой челлендж идей, мнений и решений. 80 сотрудников ПУМБ со всей Украины (на хакатон приехали работники ПУМБ из Киева, Львова, Одессы, Днепра, Запорожья, Харькова, Херсона, Ровно, Мариуполя, Бердянска, Новой Каховки и Каменского) в составе 17 команд вдохновенно работали над решениями бизнес-задач.

Организаторы предложили участникам разработать следующие кейсы: использование альтернативных источников данных; лучший клиентский опыт для микропредпринимателей; инновационные платежные услуги для микробизнеса; услуги для детей и подростков; операции с криптовалютой и возможности блокчейн.

Во время хакатона команды выбирали задачи, генерировали актуальные идеи, консультировались с менторами/экспертами банка и презентовали свои решения экспертному жюри.

"Формат хакатона предусматривает разработку и создание рабочих проектов в сжатые сроки. Банк трансформируется, мы стремимся развивать инновационность, креативность и навыки командной работы наших людей, все это является частью Agile-культуры, — отметила Юлия Николаева, руководитель проектного офиса ПУМБ. — Меня поразили активность участников и их готовность отстаивать свои идеи и проекты. С такой командой можно свернуть горы".

Хакатон вызвал интерес среди участников, позволил собрать интересные идеи для дальнейшей реализации, познакомиться с коллегами из разных городов, потренировать навыки в презентациях и защите решения перед жюри.

"Для того, чтобы быть быстрее, давать клиенту классные и нужные решения, ключевым является инновационное мировоззрение, креативные решения и командная работа. Мы пытались создать условия для коллег, в которых будут рождаться интересные идеи, неочевидные решения. Нам важно было сфокусировать мнения сотрудников на продуктовый подход, исключающий мышление в рамках. Также мы стремились способствовать построению кросс-функциональных командных связей", — прокомментировала цель мероприятия Вероника Храмова, проектный менеджер хакатона.

Банк избрал хакатон как формат корпоративного мероприятия, потому что проходит Agile-трансформацию и поддерживает мероприятия, способствующие изменению культуры, смещающие фокус в сторону инноваций, развивающие навыки командного взаимодействия и предпринимательский дух сотрудников.

IT-директор ПУМБ Андрей Бегунов поделился отзывом о хакатоне PUMB STORM: "Я никогда не видел своих коллег в таком креативном состоянии, когда бы их всех одновременно так сильно штормило идеями. Эти два дня показали, что мы в ПУМБ можем быстро собираться в эффективные команды, можем создавать рабочие проекты, и я уверен, сможем их реализовать".

По результатам хакатона победила команда "Альтернативная революция", члены которой работали над кейсом об использовании альтернативных источников данных. Каждый участник команды получил сертификат в размере 20 тыс. грн. Участники команд, победивших в других номинациях, получили сертификаты на 3 тыс. грн каждый.

Проект реализован в рамках инициатив по развитию Agile-культуры в ПУМБ. Следующим этапом проекта станет рассмотрение лучших идей правлением банка и решение по имплементации кейсов в 2022 году.

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