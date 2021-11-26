Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Что скажет Зеленский? 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 👜 Черная пятница 2021
СЕГОДНЯ Новости Экономика

ПУМБ подписал Пакт ради молодежи и продолжает развивать свои образовательные программы

Актуально
26 ноября, 11:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бизнес и государство объединяются для создания программ по стажировке и рабочих мест для старта карьеры молодых людей

ПУМБ подписал Пакт ради молодежи – 2025. Банк объединил усилия с другими компаниями, государством и образовательными организациями для создания программ по стажировке и рабочих мест для старта работы молодых людей. Документ также нацелен на содействие подписантами в трудоустройстве выпускников вузов и предоставлении менторской поддержки для студентов.

Упомянутое соглашение призвано объединить усилия заинтересованных компаний, государства и органов образования для профессиональной реализации молодежи. Одним из основных условий для подписантов пакта является создание программ по стажировке и трудоустройству выпускников вузов. А также менторская поддержка по вопросам профессиональной реализации и партнерство между бизнесом и образовательным сектором по качеству образования. Соглашение инициировано Центром "Развития КСО" совместно с Фондом ООН в области народонаселения, а также Министерством молодежи и спорта Украины.

"Инновационные финансовые организации нуждаются в высококвалифицированных специалистах, которые будут хорошо разбираться в аналитике, экономике и в digital-сфере. Именно поэтому поддержка и развитие молодежи — это базовый уровень работы бизнеса, который нацелен на устойчивое развитие", — отметила заместитель председателя правления по работе с персоналом ПУМБ Татьяна Костюченко.

Подписание Пакта для молодежи еще раз декларирует позицию и ценности ПУМБ. Ведь компания стабильно работает над созданием программ для молодежи. Так, в этом году команда реализовала новый бесплатный учебный проект — Академию аналитики для украинских студентов и выпускников технических вузов.

Проект вызвал живой интерес среди студентов. Было подано более 2000 заявок участников. Лекции-практикумы проводили менторы – ведущие эксперты ПУМБ по разным направлениям аналитики, а также профессора Киевской школы экономики (КSE). За один месяц студенты получили практические навыки работы с базами данных на основе реальных кейсов с деперсонифицированными данными. Пилотный курс завершили и получили соответствующие сертификаты 80 участников, 19 из которых были приглашены на работу по специальности в ПУМБ.

Проект планируется продолжить. Детали следующего набора студентов будут объявлены весной 2022 года.

"В Украине много талантливых молодых людей, которые ищут возможность применять свои знания на практике. Мы заинтересованы в обучении, поддержке и развитии студентов. Поэтому реализуем такие проекты, как Академия аналитики ПУМБ, и активно набираем молодежь на другие направления. Подписание Пакта ради молодежи — продолжение того, что делает ПУМБ, — подчеркнула Светлана Тихоненко, начальник управления по развитию бренда работодателя ПУМБ. — Надеемся, что такая инициатива вдохновит другие компании делать стоящие проекты, направленные на инвестирование в молодых специалистов. Ведь мы стремимся к устойчивому развитию бизнеса и страны".

Председатель правления Центра "Развитие КСО" Марина Сапрыкина отметила:

"Цель пакта – объединять усилия компаний, государства, общественности и международных партнеров ради качественной и безбарьерной профессиональной реализации молодежи в Украине. Мы рады, что наше сообщество растет, и надеемся вместе создать еще больше возможностей для украинской молодежи".

Интересно, что сейчас 16% общей численности персонала в ПУМБ — люди в возрасте от 18 до 25 лет. Это подтверждает, что банк как работодатель действительно ориентирован на молодежь и способствует ее развитию и карьерному росту.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Смертельное ДТП в Харькове. Водитель фуры со щебнем был пьян – новые подробности Игорь Серов · Ведущий обозреватель Сегодня
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
София Зиновьева Доллар пересек отметку в 27 грн: что происходит на валютном рынке София Зиновьева · Редактор раздела "Деньги"
Смотреть всех авторов
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

26 ноября 1991. Состоялось первое заседание Конституционной комиссии, возобновившее конституционный процесс в Украине...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

96 282

заболело за неделю в Украине

-23%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.03

Российский рубль (₽)

0.3616

Евро (€)

30.34

Вакцинация
По состоянию на 25 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
10 610 359
Люди, которые получили минимум одну дозу
13 164 649
Всего введенных доз 23 775 008
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

55045.29

Cardano (ADA)

1.54

Bitcoin Cash (BCH)

558.57

Ethereum Classic (ETC)

46.32

Litecoin (LTC)

195.83

Theta (THETA)

6.53

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,39
19,31
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять