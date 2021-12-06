ПУМБ поднялся в рейтинге: ТОП-3 самых прозрачных компаний

Средний уровень раскрытия информации компаний Украины по показателям ESG составляет 32%

ПУМБ занял вторую позицию в рейтинге / Фото: пресс-служба

Банк ПУМБ второй год подряд попал в ТОП-3 Индекса прозрачности украинских компаний. В этом году, он занял 2-ю позицию, а в прошлом году банк был на 3-й позиции.

Индекс прозрачности презентовали центр "Развитие КСО" в партнерстве с Профессиональной ассоциацией корпоративного управления (ПАКУ), при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE).

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В ТОП-3 наиболее прозрачных компаний попали:

ЧАО "ПФ Украина" (Водафон);

АО "Первый Украинский Международный Банк";

Группа ДТЭК.

"Для нас вторая позиция в рейтинге прозрачности – большая гордость и высокая ответственность. Мы открыты и всегда готовы к диалогу с клиентами, партнерами, обществом, ведь это залог доверия", - заявил председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

По его словам, банку удается с помощью сайта и соцсетей держать в курсе последних событий, происходящих в жизни банка, всех заинтересованных лиц.

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"Для клиентов это возможность получить достоверную информацию о продуктах и услугах банка, изучить надежность финансового учреждения. Для партнеров – возможность принять решение о сотрудничестве. Для местного сообщества – оценить возможность совместных инициатив. Эта награда – признание для всей нашей команды, меняющей бизнес, свою жизнь и жизнь общества к лучшему", – сказал Черненко.

Индекс оценивает публичную информацию за 2020 год в соответствии с ESG-критериями (социальные, экологические и управленческие факторы в работе компаний) на сайтах украинских компаний, вошедших в 50 крупнейших налогоплательщиков и компаний, добровольно присоединившихся к оцениванию.

Всего было проанализировано 56 сайтов компаний и оценены результаты деятельности в таких сферах: корпоративное управление, права человека, трудовые отношения, окружающая среда, отношения с потребителями, честные операционные практики, работа с местными сообществами, отчетность компании (в том числе отчет об управлении и нефинансовые отчеты), навигация сайта и его доступность.

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"Драйверами, которые подталкивают украинские компании к более широкому внедрению в своей деятельности ESG-критериев, являются новые тренды в корпоративном мире в ЕС и восприятие компаний молодым поколением, для которого высокие экологические и социальные стандарты корпоративного управления являются главными при выборе места работы", – отметила председатель правления Центра "Развитие КСО" Марина Сапрыкина.

По ее словам, на эти стандарты также все больше ориентируются клиенты и партнеры компаний, а уровень прозрачности украинских компаний постепенно растет.

"Так, средний уровень раскрытия информации компаний Украины по показателям ESG составляет в социальных аспектах 26,4%, в экологических – 36,6%, в корпоративном управлении – 27,7%", – сказала .Сапрыкина.

В свою очередь председатель правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления Александр Окунев обьяснил, что ESG-критерии не столько являются модой в корпоративном управлении, сколько имеют серьезный смысл для инвесторов

"Если раньше хорошей компанией для инвестиций считалась та, которая имеет наибольший доход, то сегодня та, которая лучше управляется, то есть имеет устойчивый путь развития и является наиболее надежной. Поэтому сегодня такое внимание уделяется прозрачности управления, проявляющемуся в высоких экологических и социальных стандартах деятельности компаний", – сказал он.

Отметим, что средний уровень раскрытия информации компаний Украины по показателям ESG составляет 32%, а компаний с ТОП-10 – более 60%.

Ранее мы сообщали, что ПУМБ подписал Пакт ради молодежи – 2025. Банк объединил усилия с другими компаниями, государством и образовательными организациями для создания программ по стажировке и рабочих мест для старта работы молодых людей. Документ также нацелен на содействие подписантами в трудоустройстве выпускников вузов и предоставлении менторской поддержки для студентов.