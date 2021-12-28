Pulsar объясняет, как тепловизоры используются в разных сферах жизни

От медицинской диагностики до энергоаудита в строительстве – когда тепловизор может быть незаменим

Тепловидение уже далеко не новая технология. Первые попытки визуализировать окружающую среду в инфракрасном спектре были более 100 лет назад. Тем не менее очень длительный период люди не могли сориентироваться, где уместнее всего применять подобные приборы. И только перед Первой мировой войной начались первые успешные испытания по применению тепловизоров в военном деле. В современном мире сфера применения тепловизоров значительно расширилась. Компания "Пульсар-НВ" подготовила для вас небольшой материал, который рассказывает о современном использовании тепловизоров более подробно.

Медицина

Как нетрудно догадаться, наиболее часто в медицине тепловизоры применяют во время разнообразных пандемий. С их помощью, например, можно выявлять в толпе людей, которые имеют повышенную температуру тела. Благодаря этому можно вовремя обнаружить потенциального распространителя инфекции и изолировать его во избежание заражения других людей. В современном мире подобная практика все более распространяется.

Однако это далеко не единственный способ применения подобной технологии. Сейчас довольно активно применяют так называемую термографию, которая позволяет получить детальный тепловой снимок тела человека. В отдельных случаях на нем можно выявить зоны с более высокой температурой, чем остальные участки организма. Очень часто именно в этих зонах находятся очаги хронической инфекции, опухоли и другие патологии. В результате эту технологию можно эффективно использовать для раннего обнаружения патологий.

Охотничий промысел

Истинных любителей охоты ничто не способно остановить. Но что делать в тех случаях, когда по объективным причинам промысел затруднителен? Ведь в снежную, туманную, дождливую погоду, а также ночью очень сложно эффективно вести прицельный огонь. В таких случаях на выручку охотникам приходят разнообразные приборы, основанные на технологии тепловидения. В наше время для охоты наиболее часто применяют следующие приспособления:

прицелы ночного видения;

тепловизоры;

приборы ночного видения.

Современные приборы подобного рода, кроме того, что облегчают обнаружение потенциальной добычи, имеют множество дополнительных полезных функций. Скажем, тепловизоры фирмы Пульсар-НВ, с ассортиментом которых можно ознакомиться на ее официальном сайте, могут также вести аудио- и видеозапись, подключаться к планшетам и смартфонам и обладают специальной функцией "картинка в картинке".

Наблюдение и охрана правопорядка

Ни для кого не является тайной тот факт, что современные города просто напичканы огромным количеством камер слежения. В первую очередь они необходимы для наблюдения за происходящим на улице и позволяют силовым ведомствам более оперативно реагировать на потенциально опасные события. Практически каждая из таких камер дополнительно оснащена модулем, который позволяет проводить наблюдение в инфракрасном диапазоне, что облегчает их ночную работу и выявление небезопасных предметов на улице.

Кроме того, практически каждый современный страж правопорядка из западных стран имеет в своем перечне обязательного снаряжения небольшой портативный тепловизор. В первую очередь такие приборы помогают полиции и представителям других силовых ведомств в погоне за преступниками. Но их также можно весьма успешно использовать в ходе поисковых и спасательных операций.

Строительное дело

В процессе сдачи любого объекта застройщики в обязательном порядке должны произвести так называемый энергоаудит, на основании которого в дальнейшем формируется энергопаспорт строительного сооружения. Наиболее эффективным, простым и быстрым способом проведения подобных мероприятий является применение так называемых строительных тепловизоров. Как правило, эту процедуру проводят тогда, когда здание уже готово к сдаче и потенциально не требует дополнительной доработки.

В ходе энергоаудита производится полноценный скрининг здания на предмет разнообразных структур в его конструкции и участков, имеющих недопустимые значения потерь тепла. Кроме того, проведя подобный, но менее масштабный анализ в дальнейшем, будущий хозяин жилплощади или здания сможет понять, какие именно участки могут потребовать дополнительного утепления. В целом грамотный энергоаудит способен значительно уменьшить количество необходимого на отопление помещения топлива и в результате значительно сэкономить.

Автомобили с системами автопилота

Современный мир наполнен огромным количеством автомобилей, имеющих систему автопилота. Пускай в большинстве они еще не слишком эффективны, но разработки в этом направлении активно продолжаются. Практически каждый современный автомобильный концерн уже выпустил свой автомобиль с подобной системой управления или, по крайне мере, разрабатывает его прототип. Важно понимать, что полноценная реализация эффективной системы автопилота для автотранспорта совершенно невозможна без применения технологий тепловидения.

В ходе создания систем автопилота применяются инфракрасные датчики, которые позволяют автомобилю более оперативно и точно получать информацию об объектах, передвигающихся как по дорожному покрытию, так и по обочинам. В результате значительно снижается вероятность возникновения разнообразных дорожно-транспортных происшествий и автомобильных аварий. Вполне вероятно, что машины будущего даже не будут иметь дальнего света и будут ориентироваться исключительно по показаниям датчиков тепловизора.