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Производитель Ceresit "Хенкель Баутехник (Украина)" возобновил работу двух заводов в безопасных регионах

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29 июня, 14:39
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Компания вносит свой вклад в восстановление страны и возрождение ее экономики
Генеральный менеджер «Хенкель Баутехник (Украина)» Василий Дудник
Генеральный менеджер «Хенкель Баутехник (Украина)» Василий Дудник

Украинский бизнес международного гиганта Henkel Хенкель Баутехник (Украина), известный по бренду Ceresit, возобновил работу двух своих заводов в безопасных регионах страны. По словам генерального менеджера компании Василия Дудника, таким образом компания вносит свой вклад в восстановление страны и возрождение ее экономики.

Об этом он рассказал в интервью изданию Forbes Ukraine, а также впервые раскрыл объемы гуманитарных проектов и помощи для Украины, за время войны достигших сотен миллионов гривен.

"В начале апреля мы возобновили работу завода в западном регионе. В мае было возобновлено производство в Киевской области… Запуск заводов – среди главных элементов вклада "Хенкель Баутехник" в возрождение экономики страны, – подчеркнул генеральный менеджер компании – производителя продукции Ceresit в Украине Василий Дудник. – Это экономическая поддержка для громад, где находятся наши заводы. Тысячи сотрудников наших бизнес-партнеров, работающих с продукцией Ceresit и других брендов, вернутся к работе для дистрибуции, проектирования, строительства. Не словом, а делом мы поддержим модернизацию и восстановление Украины".

Компания не осуществляет деятельность на временно оккупированных территориях Украины и в зонах активных боевых действий, поэтому еще два завода Хенкель Баутехник (Украина) в Харьковской и Херсонской областях не работают. Компания остановила их 24 февраля, а в настоящее время их состояние и судьба неизвестны.

По словам Хенкель Баутехник (Украина), для послевоенного восстановления Украина получит сверхсовременные решения от международного лидера по производству строительных материалов, в частности, новый материал для 3D-принтинга в сфере строительства, уникальные продукты для восстановления бетона, а также новейшие материалы и мировые технологии в сфере энергоэффективности и утепления. Это поможет громадам и бизнесу экономить, активно участвуя в программах термомодернизации.

Василий Дудник заявил, что Хенкель Баутехник (Украина) поддержит страну в послевоенном восстановлении:

"Компания приняла решение о пожертвовании широкого спектра строительной продукции Ceresit на сумму примерно 40 млн грн для возобновления объектов социальной инфраструктуры после завершения боевых действий".

В интервью Forbes Ukraine генеральный менеджер "Хенкель Баутехник (Украина)" Василий Дудник раскрыл масштабы гуманитарных проектов компании за время войны – они составляют сотни миллионов гривен.

В первые 48 часов войны штаб-квартирf Henkel направила в Украину пакет помощи 44 млн грн на гуманитарные нужды, а впоследствии его расширили до 170 млн грн. Около 80 млн грн – это финансирование гуманитарных проектов и передача продукции для поддержки пострадавших и беженцев. Сотрудники "Хенкель" из европейских стран по собственной инициативе собрали для помощи Украине почти 100 тысяч евро, а фонд имени основателя компании Фрица Хенкеля поддержал эту инициативу и удвоил сумму более 200 тысяч евро. Все средства поступили в Украину на гуманитарные нужды.

На западе Украины, где находится одно из производств продукции Ceresit, волонтеры компании создали временное убежище для беженцев в собственных административно-производственных зданиях. Хенкель Баутехник (Украина) передавал со складов на гуманитарные проекты все необходимые запасы: готовую продукцию и упаковочные материалы для помощи пострадавшим общинам для сооружения защитных укреплений социально важных объектов, ремонта больниц и жилья для беженцев. Все сотрудники компании, несмотря на простаивание заводов и приостановку бизнес-процессов с начала войны, до сих пор получают зарплату в полном объеме.

Международная компания Henkel — один из первых глобальных бизнес-лидеров, осудивший войну РФ против Украины, поддержал призыв международного сообщества вывести войска с территории Украины, а затем объявил о выходе и прекращении бизнеса в РФ.

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