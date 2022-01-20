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Программа "экономический паспорт" приведет лишь к росту бюджетных расходов – Серветник

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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20 января, 18:09
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Реализация программы не предусматривает никаких инвестиционных доходов, объяснил экономический эксперт
/ Фото: пресс-центр НБУ

Реализация программы "экономический паспорт" – это накопление расходов для бюджета, ведь никаких инвестиционных доходов она не предусматривает. Об этом заявил экономический эксперт Сергей Серветник, сообщает Politeka.

"Средства будут взяты из общего фонда госбюджета, переданы в специальный фонд, размещены потом в ОВГЗ, ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов, за которые Министерству финансов нужно будет дополнительно найти 10% от такого размещения. А это, по вашим расчетам, еще половина этой суммы, которую Минфин должен заплатить. То есть, помимо рентных платежей, за которые профинансируем фонд (будущих поколений – ред.), мы еще половину будем добавлять дополнительно из общего фонда гарантированных расходов", – рассказал Серветник.

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По его словам, такой механизм реализации программы "экономический паспорт" не позволит ничего накопить, и приведет лишь к росту бюджетных расходов.

"По сути, здесь нет никакого инвестиционного дохода. Надо просто откровенно сказать, что это средства государственного бюджета, которые будут профинансированы на выплату соответствующему ребенку с 2037 года. Зачем тогда аккумулировать и делать все эти накопления, учет и третье-десятое, если просто через экономические показатели можно предусмотреть с 2037 года, 2035-го, с которого хотите – прямую бюджетную программу для таких выплат? И не только для детей с 2019 года, а и других", - пояснил Серветник.

Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что инициатива президента "экономический паспорт" может оставить бюджет без денег на социальные выплаты, отметив, что подобные программы финансируются за счет профицита бюджета, а он дефицитный.

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В то же время народный депутат из фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк заявил, что благодаря "экономическому паспорту украинца" президент рассчитывает получить политические дивиденды в краткосрочной перспективе, ведь программа является нереалистичной и финансово рискованной.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.

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