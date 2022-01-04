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Программа "экономический паспорт" – это игра в популизм с народом – Южанина

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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4 января, 14:57
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Изъятие из госбюджета миллиардов для Фонда будущих поколений может привести к снижению соцвыплат, считает нардеп
Нина Южанина. Фото: facebook.com/NinaIuzhanina
Нина Южанина. Фото: facebook.com/NinaIuzhanina

Для популистской программы президента "Экономический паспорт украинца" из госбюджета будут изъяты миллиарды, что может стать причиной уменьшения социальных выплат.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, сообщает Politeka.

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"Не имея ни надлежащего развития экономики, ни достаточного количества природных ресурсов, у Зеленского решили в очередной раз поиграть с людьми в популизм. Подчеркиваю: средства, которые будут направлены в Фонд будущих поколений, будут удалены из общего фонда госбюджета, что однозначно приведет к риску снижения социальных выплат", – написала Южанина.

Она напомнила, что похожие программы реализуются в высокоразвитых странах, в частности, в Ирландии, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах, Австралии и Кувейте. Однако в этих странах сумма, выплаченная в пользу ребенка, колеблется в пределах 2-3 тысяч долларов. Кроме ОАЭ, где огромные нефтяные и газовые ресурсы позволяют накопить на счете гражданина, которому исполнится 18 лет, до 100 тысяч долларов. В Украине же, по замыслу президента, с 2037 года планируют выплачивать детям по 625 тысяч гривен.

Депутат также обратила внимание на то, что в предложенным президентом законопроекте не гарантируется сохранность денег, которые будут накапливаться в Фонде будущих поколений, более того, прописана даже возможность банкротства компаний, которые будут обслуживать фонд.

"Кстати, стоимость услуг таких компаний (в том числе частных) к 2037 году составит почти 35 млрд гривен, источником финансирования которых будет фонд, то есть фактически это детские деньги", - добавила Южанина.

Ранее экономист Александр Охрименко заявил, что средства, которые украинцы получат по президентской программе "экономический паспорт" через 16 лет, могут обесцениться, поэтому выплаты будут мизерными.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что экономический паспорт – это исключительно пиар-проект президента, который дискриминирует украинских детей по году рождения.

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Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.

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