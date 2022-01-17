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Прогнозный дефицит газа на I квартал 2022 года составляет 2 млрд кубометров, – Буславец

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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17 января, 16:09
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По информации Буславец, государству, вероятно, придется искать от 2 до 3 млрд долларов на импорт газа
/ Фото: Укртрансгаз

Прогнозный дефицит природного газа на I квартал 2022 года составляет не менее 2 млрд куб. м, сообщила экс-глава министерства энергетики Ольга Буславец, информирует "Obozrevatel".

"Дефицит природного газа в I квартале 2022 года составляет минимум 2 млрд. м3. Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха", - сообщила бывшая и.о. министра на своей странице в Facebook.

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По ее информации, НАК "Нефтегаз Украины" находится в глубоком финансовом дефиците, средств на импорт газа нет. Вероятно, государству придется искать для компании эти средства, а это от 2 до 3 млрд долларов (в зависимости от актуальной цены газа).

"Если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов", – подчеркнула Буславец.

По состоянию на 17 января, запасы газа в ПХГ сократились до 12,2 млрд куб. м. С начала отопительного сезона отбор из хранилищ составил 6 млрд. куб. м газа.

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