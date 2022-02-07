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СЕГОДНЯ Новости Экономика

Проекты МИУ по регистрации линий заграничного плавания нарушают принципы экономической конкуренции, – металлурги

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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7 февраля, 15:58
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Укрметаллургпром призывает доработать проекты с обязательным привлечением представителей промышленности
/ Фото: Pixabay

Проекты приказа Министерства инфраструктуры, которыми планируется внести изменения в порядок регистрации линий заграничного плавания, нарушают принципы экономической конкуренции и могут привести к уничтожению упорядоченных судоходных линий, что чревато для экономической безопасности Украины. Поэтому проекты должны быть доработаны с обязательным привлечением представителей промышленности.

Об этом говорится в открытом письме министру инфраструктуры Александру Кубракову от ОП "Укрметаллургпром", сообщает Obozrevatel.

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"Доля горно-металлургического комплекса в общеукраинских портовых перевалках превышает 40%. А указанные проекты приказов вызывают озабоченность в горно-металлургической среде Украины", – говорится в письме.

Как отмечают авторы, именно от качества и должного уровня развития морского грузового судоходства во многом зависит будущее украинской металлургической отрасли, а также развитие экспортного потенциала Украины и репутация страны как надежного международного партнера. Однако проекты МИУ могут разрушить эти перспективы.

"Предлагаемые изменения предотвращают дальнейшее использование линейного судоходства. Внедрение таких норм может привести к уничтожению упорядоченных судоходных линий, из-за чего резко ухудшится ситуация с обеспечением украинского экспорта количеством судов, достаточным для своевременной и в полном объеме поставки грузов украинского происхождения иностранным потребителям. Со всеми негативными последствиями не только для отдельных отраслей, но и для экономической стабильности и национальной безопасности страны в целом", - подчеркивают в ОП.

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Авторы объясняют: в отличие от действующей редакции, в которой отсутствуют какие-либо ограничения в отношении грузов на линиях зарубежного плавания и судов для их перевозки, в новой редакции предлагается предоставление преимущества судовладельцам, осуществляющим перевозку грузов судами, отнесенными к контейнеровозам и их аналогам, с одновременной 20-процентной скидкой на корабельный и лоцманский сбор, причем без обязанности регистрации линии заграничного плавания.

"Подобная позиция обеспечивает преимущество одних судовладельцев над другими, что нарушает принцип экономической конкуренции и не отвечает как нормам регуляторной деятельности, так и конституционным нормам вообще", - подчеркивают эксперты "Укрметаллургпрома".

Поэтому авторы письма призвали министра инфраструктуры не допустить внедрение проектов и доработать их с обязательным привлечением всех заинтересованных сторон, в том числе представителей отраслей-грузоотправителей.

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Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что инициатива МИУ – это свидетельство того, что ведомство множит бюрократические процедуры вместо того, чтобы развивать морскую отрасль Украины.

А генеральный директор Федерации работодателей транспорта Владимир Гусак заявил, что изменения в порядке регистрации линий угрожают Украине потерей отдельных направлений плавания.

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