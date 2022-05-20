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Проект "Спасаем жизнь" помог тысячам украинцев: Рыженков призвал меценатов приобщаться к инициативе

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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20 мая, 16:32
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Гуманитарное движение направлено на поддержку украинцев, страдающих от войны
Благодаря проекту "Спасаем жизнь" тысячи украинцев обеспечиваются продуктами первой необходимости
Благодаря проекту "Спасаем жизнь" тысячи украинцев обеспечиваются продуктами первой необходимости / Фото: Коллаж: Сегодня

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" уже помог тысячам украинцев, и это стало возможным благодаря поддержке международных партнеров и всех небезразличных людей. Об этом заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

"В то время как Россия бомбит наши города и хочет уничтожить страну, большое количество государств и их граждан оказывают нам всяческую поддержку. В первые дни войны "Метинвест" и ДТЭК – крупнейшие бизнесы SCM, в координации с Фондом Рината Ахметова создали гуманитарный проект "Спасаем жизнь". Мы уже помогли выжить тысячам людей. Я рад, что на этом пути у нас есть неравнодушные и искренние друзья: клиенты, партнеры, благотворительные организации, а также наши сотрудники", – отметил Рыженков.

Он подчеркнул: гуманитарная помощь и взносы в благотворительный фонд Do it together позволяют помочь тем, кто больше всех нуждается в поддержке – детям, пожилым людям, женщинам.

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"Я благодарен тем, кто уже присоединился к гуманитарному движению, и призываю присоединиться к нам всех, кто верит в силу милосердия, взаимопомощи и поддержки ближнего. Спасибо каждому партнеру, меценату и волонтеру", – заявил Рыженков.

Как известно, гуманитарный проект "Спасаем жизнь" уже закупил более 2,6 тыс. продуктов питания. Эти наборы предоставляются украинцам, пострадавшим от войны, а также из них формируется продуктовый запас в городах возле передовой. Несмотря на проблемы с логистикой, проект поставляет продукты в пострадавшие города Донецкой и Запорожской областей.

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