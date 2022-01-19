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Проект "экономический паспорт" содержит многочисленные риски хищения средств, его необходимо доработать – нардеп

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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19 января, 15:59
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Необходимо учесть позиции экономических экспертов и внешних кредиторов Украины, считает Цымбалюк
/ Фото: Getty Images

Президентский законопроект об экономическом паспорте (№6394) должен быть доработан, чтобы избежать серьезных рисков для госбюджета.

Об этом написал народный депутат Украины Михаил Цымбалюк на своей странице в Facebook, сообщает Politeka.

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"Проект закона недоработан, имеет значительное влияние на государственный бюджет, наряду с тем есть значительные риски хищения средств Фонда", – написал Цимбалюк.

По мнению депутата, предложенный президентом законопроект должен быть серьезно доработан с учетом позиций экономических экспертов и внешних кредиторов Украины, ведь в нынешнем виде он содержит много рисков для бюджета и финансовой системы.

"Президентский Законопроект необходимо дорабатывать, или же взять за основу альтернативный Законопроект (№6394-2). В этом документе нет возрастного ценза, на пополнение фонда должно уйти 5% доходов Общего бюджета, а не только рента, то есть вся экономика будет работать на наполнение Фонда", - пояснил Цымбалюк.

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Также он считает, что средства Фонда будущих поколений нельзя вкладывать в облигации внутреннего государственного займа и госпредприятия, которые могут обанкротиться – их нужно инвестировать в частный сектор, и этим дать толчок для развития украинскому малому и среднему бизнесу.

Ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что реализация президентской инициативы об экономическом паспорте украинца приведет к недофинансированию пенсий и социальных выплат.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что экономический паспорт – это исключительно пиар-проект президента, который дискриминирует украинских детей по году рождения.

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Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.

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