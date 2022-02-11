Проект "экономический паспорт" приведет к наращиванию госдолга и уменьшению расходов – эксперт

Эксперт также обратил внимание на неэффективность механизма инвестирования в ОВГЗ средств, которые будут зачисляться в Фонд будущих поколений

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Введение проекта "экономический паспорт" не поддержит семью с детьми, но увеличит долговую нагрузку для всей страны. Об этом заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, сообщает "Главком".

"Это просто перекладывание из одного кармана в другой. Ни одна семья не будет принимать решения о рождении ребенка потому, что за 18 лет какая-то относительно небольшая сумма будет получена этим ребенком. Может получить, а может и не получить – доверия к этому нет, учитывая историю финансовых кризисов в Украине. Непосредственная поддержка семей с детьми оказывает влияние, выплата при рождении ребенка оказывает влияние. А такое решение, как экономический паспорт – не влияет", – объяснил Вышлинский.

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Эксперт также обратил внимание на неэффективность механизма инвестирования в облигации внутреннего государственного займа средств, которые будут зачисляться в Фонд будущих поколений, в котором они будут накапливаться до достижения детьми совершеннолетия. По его словам, это приведет к росту долговой нагрузки для государства.

"То, что касается этих отчислений, перенос ренты – он просто по сути сейчас будет увеличивать выпуск ОВГЗ и увеличивать долговую нагрузку, потому что оно будет уменьшать расходы", – отметил Вышлинский.

Ранее экономист Александр Охрименко заявил, что средства, которые украинцы получат по президентской программе об "экономическом паспорте" через 18 лет, могут обесцениться, так что выплаты будут мизерными.

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В то же время народный депутат Алексей Гончаренко считает, что экономический паспорт – это исключительно пиар-проект президента, дискриминирующий украинских детей по году рождения.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.