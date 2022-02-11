Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
СНБО в Харькове СНБО в Харькове Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Проект "экономический паспорт" приведет к наращиванию госдолга и уменьшению расходов – эксперт

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 14:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперт также обратил внимание на неэффективность механизма инвестирования в ОВГЗ средств, которые будут зачисляться в Фонд будущих поколений
/ Фото: Getty Images

Введение проекта "экономический паспорт" не поддержит семью с детьми, но увеличит долговую нагрузку для всей страны. Об этом заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, сообщает "Главком".

"Это просто перекладывание из одного кармана в другой. Ни одна семья не будет принимать решения о рождении ребенка потому, что за 18 лет какая-то относительно небольшая сумма будет получена этим ребенком. Может получить, а может и не получить – доверия к этому нет, учитывая историю финансовых кризисов в Украине. Непосредственная поддержка семей с детьми оказывает влияние, выплата при рождении ребенка оказывает влияние. А такое решение, как экономический паспорт – не влияет", – объяснил Вышлинский.

Реклама

Эксперт также обратил внимание на неэффективность механизма инвестирования в облигации внутреннего государственного займа средств, которые будут зачисляться в Фонд будущих поколений, в котором они будут накапливаться до достижения детьми совершеннолетия. По его словам, это приведет к росту долговой нагрузки для государства.

"То, что касается этих отчислений, перенос ренты – он просто по сути сейчас будет увеличивать выпуск ОВГЗ и увеличивать долговую нагрузку, потому что оно будет уменьшать расходы", – отметил Вышлинский.

Ранее экономист Александр Охрименко заявил, что средства, которые украинцы получат по президентской программе об "экономическом паспорте" через 18 лет, могут обесцениться, так что выплаты будут мизерными.

Реклама

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко считает, что экономический паспорт – это исключительно пиар-проект президента, дискриминирующий украинских детей по году рождения.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Улетел из Украины? Где сейчас находится бизнесмен Ярославский Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Больше не будет дорожать? Сколько сейчас стоит газ в Европе и когда он упадет в цене София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
11 февраля. Томас Эдисон. Ровно 175 лет назад в этот самый день 1847 года появился на свет (фраза, наделенная сразу многими смыслами!) один из величайших изобретателей в истории человечества…
История дня - за минуту
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

249 295

заболело за неделю в Украине

+7%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.88

Российский рубль (₽)

0.3749

Евро (€)

31.88

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43551.14

Cardano (ADA)

1.16

Bitcoin Cash (BCH)

337.56

Ethereum Classic (ETC)

36.46

Litecoin (LTC)

133.64

Theta (THETA)

4.04

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,11
33,50
33,00
32,00
18,05
33,85
32,85
31,82
19,05
35,49
34,99
34,59
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
37,97
19,68

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять