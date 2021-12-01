Проект для тех, кто нас спасает: в Farmak.Family Doctor Camp врачи вдохновились на создание собственных социальных проектов

Один из социальных проектов по улучшению здоровья украинцев получит поддержку для реализации от "Фармак"

В октябре, впервые в медицинском пространстве, компания "Фармак", являющаяся лидером* фармацевтического рынка Украины, организовала новаторское мероприятие для семейных врачей – Farmak.Family Doctor Camp. Это пятидневный лагерь, который был создан для обмена профессиональным опытом, построения знаний по развитию собственного бренда врача, "перезагрузки" и борьбы с профессиональным выгоранием.

Участники мероприятия начинали каждое утро со спортивных тренировок, в течение дня посещали мастер-классы и тренинговые блоки. Здесь они получали практические инструменты для мотивации в ежедневной работе, овладевали передовыми медицинскими технологиями – например, как сделать УЗИ сердца и сосудов с помощью смартфона, соревновались между собой в спортивных и интеллектуальных челленджах, а также работали над созданием социальных проектов для здоровья нации.

Для участников было проведено 4 медицинских мастер-класса, а также тренинги:

по выявлению и борьбе с выгоранием от опытного психолога;

по взаимодействию врача с пациентом от врача-анестезиолога, блогера и спикера TEDx;

по построению личного бренда врача в инфопространстве от профессора, создавшего собственный бренд и клинику в Киеве, и кофаундера популярного медицинского сообщества в Instagram;

по превентивным мерам, направленным на борьбу с преждевременным старением и продление жизни от генетика.

И главное, в завершение лагеря 4 команды врачей представили свои социальные проекты по улучшению здоровья украинцев. Путем голосования была выбрана одна из идей, получившая поддержку для реализации от "Фармак". Именно такое завершение проекта помогает врачам вспомнить, почему они избрали путь помощи людям, а также мотивирует к поиску новых решений и подходов в лечении пациентов.

"Этот формат не столько о научном познании в лечении и диагностике, сколько о самовосприятии и открытии себя и окружающих по-новому. Какие все талантливые и прекрасные – словами не передать! И об этом, к сожалению, многие забывают в своей ежедневной рутине – о своих мечтах, желаниях и целях. Я планирую посещать каждый следующий кэмп и, конечно, буду советовать коллегам", – отмечает Александр Бабинский, семейный врач и участник Farmak.Family Doctor Camp.

"Важнейшей ценностью фармацевтической компании "Фармак" являются люди. Люди, работающие на предприятии, а также те, с кем мы имеем честь сотрудничать и без которых невозможно достичь здоровья нации, – семейные врачи. Проекты, которые будут способствовать их эффективной и комфортной работе, – неотъемлемая часть деятельности компании. Мы глубоко убеждены, что совместными усилиями бизнеса, власти и общества сможем реализовать действительно важные и нужные проекты для украинцев", – комментирует Екатерина Бойко, консультант по маркетингу "Фармак", а также одна из организаторов проекта.

Больше о том, как прошло событие, можно узнать на страницах в соцсетях: Facebook и Instagram.

* По объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении, по данным Proxima Research.