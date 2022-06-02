Hub
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе ⚽ Украина победила Шотландию 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Продукты от Фонда Ахметова в Киеве: где получить на этот раз

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 июня, 15:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Передана очередная партия продуктовых наборов для переселенцев
В Деснянском районе можно получить продукты от Фонда Рината Ахметова
В Деснянском районе можно получить продукты от Фонда Рината Ахметова / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за войны миллионы людей стали вынужденными переселенцам. Многие потеряли все, что наживали в течение многих лет. Теперь они фактически вынуждены начинать свою жизнь с чистого листа в новом месте.

Для тех переселенцев, которые нашли убежище в Киеве, Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов. Тысяча наборов с продуктами первой необходимости были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Деснянского района.

Реклама

В состав наборов вошли:

  • макаронные изделия;
  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

Всего Фонд уже направил в Киев более 48 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч человек.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

Реклама

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Сгорел на работе! СБУшники Харькова рассказали, за что Зеленский уволил их шефа Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Июнь кардинально изменит цены на продукты – к чему готовиться украинцам София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Виртуоз-бомбардировщик… Капитан Сергей Пархоменко – военный летчик. На его счету – 38 боевых вылетов под огнем ПВО и истребителей РФ. Виртуозно уничтожил более 20 вражеских танков, свыше сотни единиц транспорта, более 20 цистерн с горючим… Погиб, выполняя боевое задание в районе Гуляйполя (Запорожская обл.). Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Лейтенант Любовь Плаксюк - первая в Украине женщина-командир артиллерийского подразделения (экс-преподаватель истории). Сражается в составе бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича. Решительна, бесстрашна и удивительно хладнокровна - идеальный артиллерист!
История уникальной артиллеристки
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.32

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30147.71

Cardano (ADA)

0.58

Bitcoin Cash (BCH)

187.29

Ethereum Classic (ETC)

22.25

Litecoin (LTC)

63.83

Theta (THETA)

1.22

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
40,97
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
50,99
54,99
42,09
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
56,99
41,38
-
50,00
55,00
39,95

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять