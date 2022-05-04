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Принимают бойцов и гражданских: украинским госпиталям передали лекарств на 50 млн грн

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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4 мая, 14:23
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Военным госпиталям и украинским больницам оказывают всестороннюю поддержку от бизнеса
Бизнес поддерживает украинские больницы медикаментами
Бизнес поддерживает украинские больницы медикаментами / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Компания SCM Рината Ахметова верит в победу Украины над Россией и пытается приблизить ее. Для этого поддерживает переселенцев, защитников и медучреждения.

Как рассказал генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, на медикаменты для украинских больниц компания выделила более 50 млн грн. В общей сложности на помощь ВСУ и гражданам Ринат Ахметов передал более 72 млн долларов.

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"Сегодня передали Запорожскому военному госпиталю помощь на 2,5 млн грн. Получаем информацию от врачей о том, что им необходимо, собираем все – заказываем в Европе, или покупаем в Украине, – доставляем лекарства в наши гуманитарные хабы, где они сортируются и распределяются по больницам", – пояснил Мироненко.

Помощь переселенцам

По словам директора "Запорожстали", компания Метинвест помогает людям, которые выезжают из Мариуполя и других городов, где продолжаются активные боевые действия. Для них развернули центры компании в:

  • Запорожье;
  • Каменском;
  • Кривом Роге.

"В центрах работают психологи, оказывающие первую помощь людям, находящимся в шоковом состоянии. Я встречал немало таких людей, их очень тяжело привести в порядок, на это потребуется очень много времени", – поделился Мироненко.

Гуманитарный фронт

Третий фронт помощи – это гуманитарные хабы, действующие на всех предприятиях Метинвеста. Там собирают и распространяют гуманитарную помощь – товары первой необходимости, продукты, лекарства.

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В городах присутствия компании развернули более 6000 мест для временных переселенцев из горячих точек. В центрах поддержки людям предоставляют питание и все необходимое.

Кроме того, совместно с компанией ДТЭК и в координации с Фондом Рината Ахметова, Метинвест создал Гуманитарный штаб "Спасаем жизни", который уже закупил почти 3 тыс. тонн пищевых продуктов для украинцев.

Раньше мы писали, что бизнес передаст украинской армии 20 тыс. турникетов, которые помогут остановить кровь и спасти жизнь. За два месяца войны более 28 тыс. человек получили помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизни".

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